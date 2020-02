Doskonałe skoki Macieja Kota w Pucharze Kontynentalnym! Jest o krok od powrotu do Pucharu Świata

Maciej Kot wygrał trening, a następnie zajął 2. miejsce w serii próbnej przed zawodami Pucharu Kontynentalnego w norweskiej Renie. Nieco gorzej poradził sobie Stefan Hula, który był 4. i 31. Andrzej Stękała zajmował miejsca 12. i 16, a Tomasz Pilch 32. i 28.

REKLAMA

Wyniki Kota dają ogromną nadzieję, że powróci do rywalizacji w Pucharze Świata. Jeśli Polak zdoła udowodnić podczas dwóch konkursów w Renie, że powrócił do wysokiej formy, może myśleć o powrocie do kadry A na turniej RAW Air oraz mistrzostwa świata w lotach, które odbędą się w słoweńskiej Planicy.

Konkurs rozpocznie się o godz. 13:00. Podsumowanie zawodów będzie można przeczytać w Sport.pl.

Zobacz wideo

Wideo pochodzi z serwisu VOD