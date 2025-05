Znamy nowego mistrza Niemiec! Nie musiał nawet wychodzić na boisko

W poprzednim sezonie Bayer Leverkusen napisał wspaniałą historię, sięgając po krajowy dublet i przerywając 11-letnią hegemonię Bayernu Monachium w Bundeslidze. W obecnych rozgrywkach to właśnie drużyna Xabiego Alonso miała walczyć z chcącymi wrócić na tron Bawarczykami.

Sezon potoczył się tak, że Bayern Monachium praktycznie cały czas przewodził w tabeli z kilkupunktową przewagą nad rywalami. Taka sytuacja utrzymała się do końca sezonu, gdzie przed 32. kolejką Bayern miał osiem punktów przewagi nad Bayerem. W sobotę drużyna z Monachium zremisowała 3:3 z RB Lipsk i potrzebowała straty punktów przez Bayer, żeby zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec.

SC Freiburg zagrał dla Bayernu Monachium. Znamy nowego mistrza Niemiec!

"Aptekarze" w niedzielne popołudnie udali się na wyjazdowe spotkanie z Freiburgiem i wydawali się pogodzeni z losem i prawdopodobnym wicemistrzostwem. Chociaż Bayer prowadził grę, to nie potrafił przez godzinę oddać ani jednego strzału na bramkę rywala! A Freiburg w tym czasie zdobył dwie bramki. W 44. minucie Maximilian Eggestein zdobył bramkę na 1:0 po pięknym uderzeniu z dystansu, a zaraz na początku drugiej połowy gola samobójczego strzelił Pedro Hincapie.

Jednak Bayer Leverkusen w końcówce pokazał, czemu jest znany z walki do końca. W 82. minucie bramkę zdobył Florian Wirtz, a w 93. Jonathan Tah! Mecz zakończył się remisem 2:2, który jednak i tak nie uratował szans "Aptekarzy" na obronę mistrzostwa Niemiec.

Tym samym, na dwie kolejki przed końcem sezonu, Bayern Monachium oficjalnie został mistrzem Niemiec w sezonie 2024/2025! Po roku przerwy Bawarczycy zdobyli swój 34. tytuł w Bundeslidze, co jest absolutnym rekordem. Drugie pod tym względem FC Nuernberg ma dziewięć tytułów mistrzowskich.

Jednocześnie to pierwszy tytuł w karierze dla Harry'ego Kane'a! Anglik opuścił Tottenham w celu walki o trofea i po dwóch latach w Bayernie sięgnął po mistrzostwo Niemiec. On sam oraz jego koledzy będą to pewnie świętował z kibicami przy okazji domowego meczu z Borussią Moenchengladbach w sobotę 10 maja.

Skrócona tabela Bundesligi po meczu Bayeru Leverkusen: