Liderka reprezentacji Polski zmienia klub. Dołączy do zwyciężczyń Ligi Mistrzyń!

Agnieszka Korneluk w lipcu ubiegłego roku rozstała się ze zmagającym się z problemami finansowymi Chemikiem Police i dołączyła do Developresu Rzeszów. Jej pobyt w stolicy województwa podkarpackiego raczej nie potrwa długo. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie znów zmieni klubowe barwy. Tym razem szykuje się prawdziwy hit transferowy. Środkową reprezentacji Polski czeka przeprowadzka za granicę.

Agnieszka Korneluk w czołowym klubie Europy? Media: "Osiągnięto porozumienie"

Już od pewnego czasu tureckie media łączyły ją z kilkoma tamtejszymi potentatami. W końcu pojawił się jednak konkret. W środę dziennikarz Sports Digitale Yagiz Sabuncuoglu przekazał na platformie X znakomite wieści. - Fenerbahce Medicana osiągnęło porozumienie z Hande Baladin i Agnieszką Korneluk na sezon 2025/26 - czytamy.

Jeśli te informacje się potwierdzą, Korneluk od nowego sezonu zasili szeregi aktualnego mistrza Turcji i półfinalisty ostatniej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzyń oraz triumfatora tych rozgrywek z 2012 roku. Niestety najprawdopodobniej nie uda jej się zagrać wspólnie z występującą w Fenerbahce od 2023 r. inną gwiazdą reprezentacji Polski - Magdaleną Stysiak. Atakująca w przyszłym sezonie ma przejść do VakifBanku Stambuł.

Agnieszka Korneluk doceniona. Kolejna szansa za granicą

Dla Agnieszki Korneluk będzie to już kolejna przygoda za granicą. W 2018 r. udała się do włoskiego Epiu Pomi Casalmaggiore, a po sezonie zasiliła Savino Del Bene Scandicci. W Italii grała do 2020 r., kiedy to związała się z Chemikiem Police. W jego barwach trzykrotnie sięgała po mistrzostwo i dwa razy po puchar Polski. W ostatnich latach uchodziła za jedną z najlepiej blokujących zawodniczek świata. W 2024 r. otrzymała nawet nagrodę dla najlepszej środkowej turnieju finałowego Ligi Narodów.

Zgodnie z doniesieniami Sabuncuoglu poza Korneluk do Fenerbahce ma dołączyć także czołowa reprezentantka Turcji Hande Baladin. W trwających rozgrywkach mistrzyni świata z 2023 r. występuje w Eczacibasi Stambuł, ale już wcześniej zapowiadała, że będzie to jej ostatni sezon w tym zespole. W Fenerbahce najprawdopodobniej zastąpi w ataku wspomnianą Magdalenę Stysiak.