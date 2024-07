Hit transferowy w polskiej lidze! "Jedna z najlepszych na świecie"

W zeszłym sezonie kobiecej Tauron Ligi mistrzem Polski został Chemik Police, a wicemistrzem po raz czwarty z rzędu (!) Developres Rzeszów. W obu klubach dochodzi latem do bardzo wielu zmian. Po odejściu głównego sponsora Grupy Azoty Chemik na pewno nie będzie tak mocny jak w ostatnich latach, ale mimo obaw ma przystąpić do rozgrywek w nadchodzącym sezonie.

Klub z Polic czeka jednak wielka przebudowa i funkcjonowanie na zdecydowanie niższym poziomie. To też sprawia, że z klubu odchodzą kolejne utytułowane siatkarki z reprezentantkami Polski na czele. Martyna Łukasik została zawodniczką najlepszej drużyny Europy - włoskiego Conegliano. Do ŁKS Łódź odeszły Natalia Mędrzyk i Martyna Kowalewska. W przyszłym sezonie w Chemiku nie będzie też Rumunki Elizabet Inneh-Vargi, Brazylijki Bruny Honorio, Chinki Xia Ding czy Turczynki Salihy Sahin.

Liderka reprezentacji Polski zostaje w Tauron Lidze. Wielkie wzmocnienie wicemistrza

Jak się okazuje, na kłopotach głównego rywala skorzystał także KS Developres Rzeszów. W środę wicemistrz Polski, który chce za piątym razem w końcu dopiąć swego i nareszcie zdobyć upragnione mistrzostwo kraju, ogłosił pozyskanie jednej z liderek reprezentacji Polski - środkowej Agnieszki Korneluk.

– Ten transfer to ogromne wzmocnienie naszej drużyny. Mamy ambicje, aby sięgać po najwyższe cele. Z Agnieszką na pokładzie o ich realizacje będzie zdecydowanie łatwiej. Już nie możemy się doczekać nowego sezonu, gdzie na środku siatki zagrają dwie wspaniałe reprezentantki Polski – powiedziała mediom klubowym Ewa Walas, wiceprezes zarządu KS Developres Rzeszów.

Mierząca prawie dwa metry Agnieszka Korneluk to jedna z najlepiej grających blokiem środkowych na świecie. Zawodniczka, która 30 lat skończy w październiku, w Chemiku występowała od czterech lat, a wcześniej broniła barw m.in. klubów włoskiej Serie A - Pomì Casalmaggiore i Savino Del Bene Scandicci. Od lat jest też jedną z czołowych postaci reprezentacji Polski, w której zadebiutowała jeszcze w 2012 roku.

W samym Developresie reprezentantek Polski nie brakuje. Oprócz Korneluk w tym klubie występują rozgrywająca Katarzyna Wenerska, środkowe Magdalena Jurczyk i Weronika Centka-Tietianiec, a także libero Aleksandra Szczygłowska. Niewykluczone też, że rzeszowski klub wzmocni jeszcze jedna kadrowiczka z Chemika - Monika Fedusio.

Jednak i w tym klubie dojdzie do dużych zmian. Z klubu do włoskiego Scandicci odszedł trener Stephane Antiga, którego miejsce ma zająć Michal Masek. Do tego drużynę opuściły takie siatkarki jak Kolumbijka Amanda Coneo, Gruzinka Ann Kalandadze (Galatasaray Stambuł), Czeszka Gabriela Orvosova (Roma Volley) czy Weronika Szlagowska (Radomka Radom).