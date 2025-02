A jednak! To tam będzie grał Wilfredo Leon w nowym sezonie

Sezon 24/25 jest pierwszym w historii, w którym Wilfredo Leon występuje w PlusLidze. Leon podpisał roczny kontrakt z Bogdanką LUK Lublin. Bogdanka z Leonem w składzie zajmuje czwarte miejsce w PlusLidze i dodatkowo gra w Pucharze Challenge. Portal plusliga.pl przypomniał, że już w 2013 r. Leon mógł grać w PlusLidze, ale wtedy tylko trenował z juniorami Asseco Resovii Rzeszów.

- Na razie mamy dużo rzeczy do dopracowania, ale kierunek jest bardzo dobry. Widać, że w meczach z tymi najlepszymi, patrząc choćby na układ sił z poprzedniego sezonu PlusLigi, potrafimy grać wyrównane batalie. Czuję, że jesteśmy gotowi do walki z każdą drużyną w Polsce - mówił Leon w jednym z wywiadów, odnosząc się do poziomu Bogdanki.

Leon zajął trzecie miejsce w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Sportowca Roku, przegrywając tylko z Aleksandrą Mirosław i Natalią Bukowiecką. - Czy nadal będę grał w Lublinie? Kto wie. Zobaczymy, jak wszystko się poukłada - mówił Leon podczas gali. Teraz są nowe informacje ws. jego przyszłości.

Są nowe wieści ws. przyszłości Leona. "Jest zachwycony"

"Przegląd Sportowy Onet" informuje, że kibice Bogdanki LUK Lublin i fani siatkówki w Polsce mogą być spokojni. Leon będzie występował w Lublinie także w kolejnym sezonie PlusLigi. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami z podanego źródła Leon miał już złożyć podpis, ale na razie ani klub, ani siatkarz tego nie ogłosili. "Leon jest zachwycony atmosferą panującą podczas meczów PlusLigi i przyjęciem, jakie w każdej hali gotują mu kibice" - czytamy w artykule.

"Przegląd Sportowy Onet" dodaje, że Leon mógłby zarabiać więcej w innych klubach w Europie czy na świecie, ale w Polsce może spędzać czas z rodziną. - Zawsze mierzę w najwyższe cele. O złoto w PlusLidze będzie bardzo trudno, ale na początek chcemy sięgnąć po Puchar Challenge, którego w swoim dorobku jeszcze nie mam - przekazał Leon.

W kolejnym meczu Bogdanka LUK Lublin zagra z Projektem Warszawa. To spotkanie odbędzie się w piątek o godz. 20:30.