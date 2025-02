Wielki sport wraca do otwartej TV! Kapitalne wieści dla kibiców

W połowie marca zaczyna się nowy sezon Formuły 1. Pierwszy, który po dwuletniej przerwie pokaże nowy-stary nadawca. Wraz z procesem wycofania się z Polski platformy Viaplay prawa do pokazywania prestiżowych zawodów, o czym informowaliśmy jako pierwsi, przejął Eleven Sports (grupa Polsat). Stacja zmagania kierowców będzie pokazywała od tego roku łącznie przez cztery sezony. Jednak nie sama.

Transmisje na ogólnopolskiej antenie już w kwietniu

Tylko w Eleven Sports będą dostępne wszystkie wyścigi sezonu, a także kwalifikacje i treningi z 24 Grand Prix. Nadawca już wcześniej zapowiedział, że dokładnie sześć wyścigów będzie można zobaczyć także na ogólnodostępnym kanale Polsatu.

Ustaliliśmy, które to będą zawody i gdzie je zobaczymy. Pierwsze dwa GP zaprezentuje tylko Eleven Sports. Sezon rozpoczynają zmagania z Australii. Niedzielny wyścig zacznie się o godzinie 5 polskiego czasu i naziemny nadawca nie zdecydował się go pokazywać. Dla fanów F1 mamy jednak dobre wieści, bo pierwszy ogólnodostępny wyścig zobaczymy całkiem szybko. Polsat wybrał do pokazania jedną z kolejnych transmisji w nieco lepszej godzinie - GP Japonii, z 8 kwietnia. Rywalizacja na torze Suzuka rozpocznie się o 7 polskiego czasu.

Kolejnym wyścigiem zaprezentowanym szerokiej widowni będzie pierwsze europejskie GP w tym sezonie (GP Emilii Romanii). Rywalizację na włoskim torze Imola zaplanowano 18 maja, a sam wyścig rozpocznie się w dobrym antenowo czasie, bo o godz. 15.

Nadawca nie podjął jeszcze decyzji, które wyścigi będzie pokazywał w wakacyjnej i jesiennej części sezonu. Ma się to rozstrzygnąć w kolejnych miesiącach.

Nie na głównym kanale, ale...

Wiemy już też, na jakim kanale zostaną pokazane zawody Formuły 1. Należąca do Zygmunta Solorza telewizja na razie zadecydowała się na pokazywanie ich nie na głównej antenie Polsatu, ale w Super Polsacie. To dostępny w całej Polsce naziemnie kanał znany kiedyś jako Polsat Sport News, który potem zmienił swą nazwę i z kanału stricte sportowego stał się kanałem ogólnotematycznym. Polsat jednak często umieszcza tam sportowe transmisje, które musi lub chce zaprezentować na ogólnopolskiej antenie.

Dodajmy, że Polsat w latach 2009-2015 pokazywał wyścigi F1 na ogólnopolskiej antenie, natomiast Eleven Sports (obecnie grupa Polsat) pokazywał je w latach 2016–2022 i był z ich wyników oglądalności bardzo zadowolony. Eleven na razie oficjalnie nie poinformował, na których kanałach i w jaki sposób będzie prezentował rywalizację F1. Przekazał, że wszystkie wyścigi będą dostępne w HD lub 4K.

- Nasi widzowie będą mieli dostęp do F1 na korzystniejszych warunkach, niż miało to miejsce do tej pory - przekazywał Sport.pl szef kanału Patryk Mirosławski.

W ramach nowej umowy podpisanej przez Eleven na antenach kanałów Polsatu będą pokazywane też skróty wyścigów i materiały wideo w serwisach informacyjnych.