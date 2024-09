Zapytali Hubera o największą gwiazdę ligi. Mocno zaskakująca odpowiedź

Mistrz olimpijski Jean Patry, Jurij Gładyr, Moustapha M'Baye, Ryan Sclater czy Marko Sedlacek - tacy siatkarze opuścili mistrza Polski i finalisty Ligi Mistrzów - Jastrzębskiego Węgla w letniej przerwie. W ich miejsce przyszli m.in. reprezentant Polski Łukasz Kaczmarek, niemiecki środkowy Anton Brehme czy francuski przyjmujący Timothee Carle.

Zobacz wideo Mistrz Włoch wygrywa BOGDANKA Volley Cup. Kamil Semeniuk o organizacji: Klub, w którym gram, może się uczyć

Zapytali Norberta Hubera o Tomasza Fornala. Ależ słowa

W składzie mistrzów Polski zostali również dwaj wicemistrzowie olimpijscy: Norbert Huber oraz Tomasz Fornal. Obaj są kandydatami do miana najlepszych zawodników PlusLigi w sezonie 2024/2025. Huber został nawet zapytany, czy Tomasz Fornal będzie największą gwiazdą rozgrywek. Odpowiedź polskiego środkowego była zaskakująca, bo wskazał innego siatkarza ze swojej drużyny.

- Moim zdaniem dużym kandydatem do takiego miana jest mój inny kolega klubowy ze środka siatki. Mam na myśli Antona Brehme, który dołączył do naszego zespołu z Modeny. Podczas treningów prezentuje się bardzo dobrze, na mnie jego postawa zrobiła dosyć duże wrażenie. Jeżeli podtrzyma swoją dyspozycję, to uważam, że zaskoczy niejednego obserwatora rozgrywek. Więc jeżeli miałbym wskazać jakiegoś kandydata na gwiazdę ligi, wybrałbym właśnie jego - powiedział Norbert Huber w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Anton Brehme to 25-letni środkowy reprezentacji Niemiec. Z Berlin Recycling Volleys trzy razy był mistrzem Niemiec (2021-2023), raz zdobył puchar (2023) i trzy razy krajowy superpuchar (2021-2023). - Jestem podekscytowany tym, że będę dla Was grał w przyszłym sezonie. Głównym powodem, dla którego zagram w Jastrzębskim Węglu, było to, że jest to klub z tradycjami w Polsce i z sukcesami na arenie krajowej. Ekscytuję się, że do Was dołączę i mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą drogę - mówił siatkarz po podpisaniu umowy z Jastrzębskim Węglem.

Jastrzębski Węgiel już w sobotę rozpocznie walkę o obronę mistrzostwa Polski. W pierwszym meczu zmierzy się w Tarnowie z drużyną Barkom Każany Lwów. Początek spotkania o godz. 20.30.