Mistrz świata bez ogródek o reprezentancie Polski. "Musi"

Wilfredo Leon niedawno zdobył z reprezentacją Polski olimpijskie srebro, ale już przygotowuje się do nadchodzącego sezonu klubowego. Ten będzie dla niego wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy w karierze zagra w PlusLidze, konkretnie w Bogdance Lublin.

- Moja córka jest już w takim wieku, że może iść do szkoły, a chciałbym, by poszła do niej w Polsce i mówiła idealnie po polsku. Lepiej niż ja. Co do poziomu sportowego, prezes zapewnił mnie, że chcą w Lublinie zbudować zespół na najwyższym poziomie, a ja bardzo chciałbym pomóc im na takowy wejść. Moim indywidualnym celem jest równa i wysoka forma przez cały sezon, zaś drużynowo, to pragnąłbym poprawić wynik z minionego sezonu - tak 31-latek argumentował decyzję o dołączeniu do klubu z Lubelszczyzny. I już niedługo zadebiutuje w jego barwach, co niewątpliwie będzie wielkim wydarzeniem.

Krzysztof Ignaczak komentuje transfer Wilfredo Leona. "To strzał w dziesiątkę"

Pod wrażeniem tego ruchu jest Krzysztof Ignaczak, były libero reprezentacji Polski i mistrz świata z 2014 r. - Klub z Lublina już wygrał w PlusLidze, przynajmniej pod względem marketingowym, jest królem polowania. Zakontraktowanie Wilfredo Leona to strzał w dziesiątkę, będzie wabikiem dla kibiców we wszystkich halach - powiedział w wywiadzie dla "Super Expressu".

Jednocześnie Ignaczak bardzo docenia klasę sportową przyjmującego, którego uważa za gracza będącego w stanie "samemu wygrywać mecze". Choć oczywiście nawet taka gwiazda będzie potrzebować odpowiedniego wsparcia.

- Inne zespoły będą przygotowane na to, że to on otrzyma najważniejsze piłki. Kluczowa więc będzie rola rozgrywającego Bogdanki Marcina Komendy, który musi tę dystrybucję piłek prowadzić tak, by jednak zdołać oszukać blok po drugiej stronie siatki - zaznaczył.

Ostrzeżenie dla Wilfredo Leona. "Polska liga jest bardzo wymagająca"

31-latek nie będzie miał łatwego zadania, ale ma atuty pozwalające mu błyszczeć nawet w tak mocnych rozgrywkach jak PlusLiga. - Leon musi udowodnić klasę, a łatwo mu nie będzie. Polska liga jest bardzo wymagająca, co pokazała na przestrzeni ładnych kilku lat. Myślę, że wizytówką Wilfredo będzie zagrywka, do czego zdążył nas już przyzwyczaić. Stawiam, że wygra klasyfikację asów - stwierdził Ignaczak, który życzy srebrnemu medaliście olimpijskiemu "przede wszystkim zdrowia". - Niezaprzeczalnie Wilfredo to jeden z najlepszych siatkarzy świata, pod warunkiem że jest zdrowy - zakończył mistrz świata sprzed dekady.

Leon powinien oficjalnie zadebiutować w nowym zespole 13 września, gdy w meczu otwierającym sezon PlusLigi Bogdanka zagra z Wartą Zawiercie. A w dniach 7-8 września będzie mógł zagrać w towarzyskim turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza, w którym poza klubem z Lublina wezmą udział Jastrzębski Węgiel, Asseco Resovia Rzeszów oraz Perugia.