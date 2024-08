Żałobny wpis brata Nikoli Grbicia. "Dziękuję za wszystko"

Slobodan Buca Galesew prawie całą swoją siatkarską karierę - w roli zawodnika oraz trenera - spędził w drużynie OK Vojvodina. W koszulce tego zespołu występował przez 11 lat, w trakcie których zdobył Puchar Jugosławii - pierwszy w historii klubu.

Żałobny wpis brata Nikoli Grbicia. "Wieczna chwała"

Karierę siatkarską zakończył w 1984 r. i postanowił zostać trenerem. "Od zawsze kładł nacisk na nauczanie, przekazywanie wiedzy i odpowiednie szkolenie zawodników, dlatego dużą część swojej kariery poświęcił pracy z młodzieżą" - wspomina go oficjalna strona OK Vojvodina. Początkowo pełnił funkcję asystenta Milorada Kijaca, zdobywając cztery trofea. W międzyczasie pracował z juniorami, którzy świętowali tytuły mistrza kraju. W latach 1993-2003 był już pierwszym trenerem OK Vojvodina, a później także innych serbskich zespołów. Z Radnicki Kragujevac zdobył puchar kraju w 2008 roku.

Osiągnięcia miał także w siatkówce reprezentacyjnej. Slobodan Buca Galesew prowadził męską reprezentację juniorów Jugosławii na mistrzostwach Europy w 2000 i 2002 roku. Na pierwszej imprezie jego drużyna zajęła czwarte miejsce. "Otrzymał liczne nagrody, w tym tablicę za wkład w rozwój klubu w pracy trenerskiej, podczas uroczystości z okazji 75-lecia OK Vojvodiny w 2021 roku. W sezonie 2007/08 otrzymał specjalną nagrodę fair play przyznawaną przez gazetę "Sport", a w sezonie 2005/06 został uznany za najlepszego trenera przez Sports Journal" - wspomina oficjalna strona klubu. Slobodan Buca Galesew zmarł 18 sierpnia w wieku 75 lat.

Zasłużonego serbskiego sportowca oraz trenera w mediach społecznościowych pożegnał Vladimir "Vanja" Grbić - brat Nikoli Grbicia, selekcjonera reprezentacji Polski siatkarzy. "Wieczna chwała i dziękuję za wszystko, Buco" - napisał "Vanja", który jest jednym z najlepszych serbskich siatkarzy w historii. W 2000 roku podczas igrzysk olimpijskich w Sydney zdobył złoty medal. Na przełomie XX i XXI wieku był zawodnikiem ze ścisłej światowej czołówki.