Zamieszanie wokół Kurka po newsie z zagranicy. Kibice w szoku, ale jest reakcja

Nie opadły jeszcze do końca emocje związane z występem polskich siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, a już zbliża się początek sezonu w siatkówce klubowej. Na boiskach PlusLigi w nadchodzących rozgrywkach będziemy oglądać m.in. Bartosza Kurka, który dołączył do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czy Wilfredo Leona w barwach Bogdanki LUK-u Lublin.

Bartosz Kurek zagra na KMŚ? Zamieszanie wokół gwiazdora

Wokół Bartosza Kurka we wtorek wybuchło niemałe zamieszanie. Irańskie media ogłosiły, że kapitan reprezentacji Polski ma wystąpić na rozpoczynających się za miesiąc Klubowych Mistrzostwach Świata w barwach... indonezyjskiego Jakarta Bhayangkara Presisi.

Informacja natychmiast dotarła do Polski. Występ Kurka w KMŚ oznaczałby, że zawodnik opuściłby pierwszą kolejkę PlusLigi. Ta zaplanowana jest na 13-16 września, a Klubowe Mistrzostwa Świata będą odbywać się w Iranie od 18 do 25 września. Wywołało to niemałe zdziwienie wśród kibiców i ekspertów.

Jak się okazuje, doniesienia irańskich mediów nie są prawdą. W rozmowie z TVP Sport zdementował je menadżer zawodnika Jakub Michalak. Ponowne stanowisko ma także ZAKSA. - Nie ma takiego tematu. Zawodnik od wtorku dołączy do drużyny i będzie przygotowywał się do nadchodzącego sezonu - przekazała źródłu menedżerka ds. komunikacji klubu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Edyta Bańska.

Bartosz Kurek, który za kilka dni skończy 36 lat, w ostatnich latach występował w japońskim Wolf Dogs Nagoya. Trafił tam w 2020 roku. Wcześniej występował w Vero Volley Monza. W CV ma także występy w barwach m.in. PGE Skry Bełchatów, Ziraatu Ankara, Onico Warszawy, Stoczni Szczecin, Dinama Moskwa, JT Thunders, Resovii czy też ZAKSY, do której wraca po 16 latach.