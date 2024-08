Serce pęka. Emocjonalne pożegnanie reprezentanta Polski

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ma za sobą rozczarowujący sezon. Nie dość, że nie zdobyła ani jednego trofeum, to nawet nie awansowała do fazy play-off PlusLigi i ostatecznie zajęła 10. lokatę. Tym samym nie zakwalifikowała się też do ćwierćfinału Pucharu Polski. Nic więc dziwnego, że w klubie doszło do wielkich roszad. Sprowadzono m.in. Bartosza Kurka, który będzie miał dać impuls i nową jakość drużynie. Z ekipy odeszło też wielu zawodników, w tym liderzy, Łukasz Kaczmarek oraz Aleksander Śliwka. Pierwszy z nich zasilił ligowego rywala, Jastrzębski Węgiel, z kolei drugi wyjechał do Azji, gdzie będzie reprezentował barwy Suntory Sunbirds. I jak się okazuje, dla obu zawodników to bardzo emocjonalny moment.

Łukasz Kaczmarek pożegnał Aleksandra Śliwkę. Piękne słowa. "Bracie"

Kaczmarek i Śliwka znają się od wielu lat. Łączy ich nie tylko gra w reprezentacji, a przez sześć lat także w ZAKSIE, ale i przyjaźń. Dlatego zmiana otoczenia jest dla nich trudna. Oznacza, że nie będą już tak często się ze sobą widywać. W związku z tym na bardzo emocjonalny wpis zdecydował się Kaczmarek. Na wstępie nazwał Śliwkę... "bratem".

"Chciałbym Ci podziękować za te cudowne lata, w których mogłem z Tobą rywalizować, gdzie mogłem czuć tak wielkie wsparcie od tak wspaniałej osoby na boisku jak i przede wszystkim poza nim. Nie mogę uwierzyć, że to się kończy, nie mogę sobie, póki co w głowie poukładać jak to będzie występować na boisku w klubie bez Ciebie u boku" - pisał rozemocjonowany Kaczmarek na Instagramie.

"Mógłbym się rozpisywać w nieskończoność, ponieważ tyle dobrego dla mnie zrobiłeś i tyle mam z Tobą wspaniałych wspomnień … ale Napiszę po prostu DZIĘKUJĘ. Byłeś, jesteś i będziesz moim najlepszym przyjacielem" - dodał siatkarz, wspominając też, że te wspólne lata, które spędzili na boisku, były bardzo owocne, nie tylko dla nich, ale i dla drużyny. Zdobyli łącznie 23 trofea. Kaczmarek dodał też kilka wspólnych zdjęć, nie tylko z boiska.

Na jego wpis natychmiast zareagował sam zainteresowany. "Mam nadzieję, że zagramy jeszcze nie raz. Dziękuję" - odpowiedział Śliwka.

Kaczmarek i Śliwka z medalem olimpijskim

Ostatnie tygodnie siatkarze spędzili w Paryżu, gdzie rywalizowali w igrzyskach olimpijskich. I udało im się przełamać nie tylko "klątwę ćwierćfinałów" (poprzednie pięć edycji kończyli na tym etapie zmagań), ale i zdobyli pierwszy od ponad 40 lat medal. Po niezwykle emocjonującym i pełnym zwrotów akcji meczu z Amerykanami awansowali do finału, ale tam ulegli 0:3 Francuzom. Tym samym na ich szyjach zawisły srebrne krążki.