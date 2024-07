Katastrofalne wiadomości dla Barcelony. Gwiazdor zdecydował, nie ma innego wyjścia

FC Barcelona niedawno rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu, w którym poprowadzi ją Hansi Flick. Ten podjął już jedną zaskakującą decyzję, której przyświeca troska o stan zdrowia piłkarzy. Ale nie wszystkiemu jest w stanie zapobiec.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalnie odlecieli! Co za ceny w Berlinie

FC Barcelona ma poważny kłopot. Ronald Araujo wypada na kilka miesięcy

Podczas Copa America poważnej kontuzji mięśnia dwugłowego doznał Ronald Araujo, kluczowa postać defensywy Barcelony. Klub miał duże pretensje do sztabu medycznego reprezentacji Urugwaju, że nie jest w stanie prawidłowo zdiagnozować urazu, a przez to szybko wdrożyć leczenia.

Araujo wrócił już do Barcelony i w poniedziałek przeszedł badania, które potwierdziły, że sprawa jest poważna. Jak poinformował dziennikarz Matteo Moretto, Urugwajczyk zdecydował się nie ryzykować i przejdzie operację. To będzie wiązało się z długą pauzą, która według informacji dziennikarza Toniego Juanmartiego potrwa około czterech miesięcy. Zawodnik powinien być gotowy do gry w grudniu.

Ronald Araujo przejdzie operację. "Powtarzające się problemy niepokoją Barcelonę"

"Gdyby zdecydował się na bardziej zachowawcze leczenie, szacowany czas powrotu wyniósłby około dwóch miesięcy, ale (Araujo - red.) nie byłby "czysty". Piłkarz podjął decyzję po spotkaniu z lekarzami Barcelony i swoim otoczeniem" - przekazał portal relevo.com. Ponadto przypomniano, że od kiedy środkowy obrońca przyszedł do klubu, doznał już 15 kontuzji. "Powtarzające się problemy z mięśniami niepokoją Barcelonę" - zaznaczono.

Uraz Araujo to poważny problem dla Flicka, który przez niemal połowę rozgrywek La Ligi oraz większość fazy zasadniczej Ligi Mistrzów będzie musiał sobie radzić bez lidera obrony. A przecież na początku sezonu niedostępny będzie także Pedri, który na Euro 2024 doznał urazu kolana i będzie niedostępny przez 4-6 tygodni. Poza tym nie wiadomo, co będzie z Frenkiem de Jongiem. Pewnym pocieszeniem dla Katalończyków jest to, że po ciężkiej kontuzji do zdrowia wraca Gavi.

FC Barcelona rozpocznie sezon od ligowego meczu z Valencią, zaplanowanego na 17 sierpnia.