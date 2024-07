Wymowne milczenie trenera Polaków. Grbić tłumaczy, skąd u niego taka reakcja

Krótkie rzeczowe uwagi do poszczególnych zawodników, przypominanie założeń taktycznych albo dużo bardziej emocjonalne przemowy. Nikola Grbić stosuje różne metody dotarcia do swoich siatkarzy w trakcie spotkania, gdy im nie idzie. Dotychczas rzadko spotykane u Serba milczenie zdarzało mu się raczej jedynie podczas przerw, gdy Polacy dominowali, a ta cisza oznaczała, że po prostu nie ma uwag do ich gry. W niedzielny wieczór w pojedynku ze Słowenią (3:1) oznaczała ona jednak zupełnie co innego.

Wymowne milczenie. "Zdaję się na jego mądrość i doświadczenie"

Trwał trzeci set meczu, którym Biało-Czerwoni wieńczyli występ w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Polacy prowadzili 13:7, by po chwili zdobyć siedem punktów z rzędu. Zaraz potem jednak stracili cztery kolejne. I choć ich przewaga wciąż była ogromna, to szkoleniowiec poprosił o czas. A podczas niego stanął z boku i pochylił się, zostawiając zawodników samych sobie i w ogóle z nimi nie rozmawiał. Potem tłumaczył dziennikarzom, skąd u niego taka reakcja.

- Dzień wcześniej na wideoanalizie omawialiśmy takie sytuacje. W tym momencie nie miałem nic do powiedzenia. Chłopaki wiedzieli, o co chodzi, ja też wiedziałem. Wziąłem czas, by po prostu wrócili do gry, zresetowali się całkiem. To wszystko. Nie chciałem się zezłościć - opowiadał mistrz olimpijski z Sydney.

Podczas rozgrywanego przez ostatnie trzy dni w Krakowie memoriału Biało-Czerwonym nieraz zdarzało się seryjnie tracić punkty. W tym okresie akurat rzadko przegrywali przez to partie i wpędzali się w kłopoty. W opisywanym wyżej trzecim secie mieli wciąż na tyle dużą przewagę, że dopięli swego. Ale chwilę wcześniej w drugim zapłacili za to wyższą cenę.

Gdy tylko jedna z dziennikarek nawiązała w niedzielny wieczór w strefie wywiadów do wspomnianego zaskakującego zachowania szkoleniowca, to środkowy Jakub Kochanowski przyznał, że w ostatnim czasie Polacy grają bardzo nierówno.

- Tych przestojów ostatnimi czasy trochę nam się zdarza, ale pracujemy nad tym. Wywieramy na sobie presję, by to poprawić, by utrzymywać koncentrację do samego końca. Myślę, że z meczu na mecz będzie nam to wychodziło coraz lepiej - uspokajał najlepszy środkowy tegorocznej edycji Memoriału Wagnera.

Analizować źródła owych przestojów nie chciał zaś zbytnio Marcin Janusz. - Nie ma co się zastanawiać tylko z tym walczyć i się tego pozbyć. Bo kilka razy rzeczywiście traciliśmy dużą przewagę i zamiast spokojnie "dowozić", to robiło się nerwowo. Większość tych setów wygrywaliśmy, ale nie jest powiedziane, że jeśli stracimy koncentrację na igrzyskach, to dalej wyjdziemy z tego też zwycięsko. Musimy się więc wystrzegać tych przestojów i kiedy mamy szansę dobić przeciwnika, to trzeba to robić jak najszybciej - podkreślił rozgrywający Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

Na jednej z następnych przerw w meczu ze Słowenią, po kolejnym słabszym okresie w grze, Grbić znów przerwał grę, ale tym razem - już w swoim stylu - sporo gestykulował i mówił głosem pełnym zaangażowania. Które z tych rozwiązań lepiej działa na reprezentację Polski? Pytanie o to dostał Bartosz Kurek, ale kapitan kadry nie chciał się do tego konkretnie odnosić. Zamiast tego wyraził tylko solidarność ze szkoleniowcem.

- Trener wie lepiej ode mnie, czego potrzebujemy, więc zdaję się na jego mądrość i doświadczenie. Analizując nasze poprzednie wyniki, to myślę, że dobrze wie, co robi. Jest odpowiednią osobą na tym miejscu - podkreślił atakujący, który za półtora miesiąca skończy 36 lat.

Polscy siatkarze dostali od Grbicia teraz półtora dnia wolnego. Po tym krótkim odpoczynku spotkają się ponownie na treningach w Spale, a w czwartkowe popołudnie przeniosą się do Gdańska, gdzie w weekend rozegrają ostatnie dwa sparingi przed igrzyskami. Pozostaje liczyć, że wtedy szkoleniowiec nie będzie miał już powodów do takiej reakcji jak w meczu ze Słowenią. Do igrzysk olimpijskich czasu coraz mniej - zawody w Paryżu rozpoczynają się 25 lipca.