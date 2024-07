Polska wygrywa Memoriał Wagnera! Demolka w trzecim secie

Polska i Słowenia w niedzielne popołudnie rozegrały mecz o wygranie XXI Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W poprzednich spotkaniach Biało-Czerwoni wygrali 3:0 z Egiptem i 3:2 z Niemcami, a Słoweńcy 3:2 z Niemcami i 3:1 z Egiptem. W krakowskiej Tauron Arenie nie było miejsca na rotacje w składzie i obie ekipy postanowiły sprawdzić się przed nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

Jeden z ostatnich testów przed igrzyskami olimpijskimi zdany przez polskich siatkarzy

Na początku pierwszego seta Polacy prezentowali się jak przez połowę meczu z Niemcami. Byli jakby nieobecni i po chwili przegrywali 1:4. Wtedy, za sprawą dobrej zagrywki i gry na bloku, nastąpiło przebudzenie i siatkarze Nikoli Grbicia wrócili do gry. Wrócili na tyle, że w końcówce stłamsili rywali na zagrywce i zwyciężyli 25:20.

Druga partia była niezwykle wyrównana, ale ciągle to Biało-Czerwoni prowadzili jednym czy dwoma punktami. Zmieniło się to w końcówce, gdy rywale zniwelowali straty. Co prawda Polacy mieli trzy piłki setowe, ale nie wykorzystali żadnej z nich. Z kolei Słoweńcy mieli jedną i wykorzystali ją, wygrywając seta 28:26.

W trzecim secie nasi siatkarze całkowicie zdominowali rywali na zagrywce i przy siatce. Bawił się Marcin Janusz, serwując raz po raz. Królował na środku Norbert Huber i to doprowadziło do efektownej wygranej 25:14. W tym secie Polacy posłali aż siedem asów serwisowych przy zaledwie jednym rywali.

Czwarty set przypominał drugi. Polacy od początku kontrolowali grę, mając kilkupunktowe prowadzenie. Co prawda Słoweńcy wyrównali na 21:21, ale ostatecznie to Biało-Czerwoni zwyciężyli w tym secie 26:24. Tym samym polscy siatkarze wygrali XXI Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.

Polska - Słowenia 3:1 (25:20, 26:28, 25:14, 26:24)

Tabela XXI Memoriału Huberta Jerzego Wagnera

Polska - 8 pkt, trzy zwycięstwa, bilans setów 9:3 Słowenia - 5 pkt, dwa zwycięstwa, 7:6 Niemcy - 5 pkt, jedno zwycięstwo 7:7 Egipt - 0 pkt, 2:9

Dla reprezentacji Słowenii występ w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera był ostatnim testem przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Polscy siatkarze zagrają jeszcze w dniach 20-21 lipca zagrają w Gdańsku z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Następnie udadzą się do Paryża. Turniej olimpijski będzie rozgrywany w dniach 27 lipca - 11 sierpnia.