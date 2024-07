Polska mistrzyni Europy w środku afery dopingowej! Oto co jej grozi

- Chciałabym, żeby mój wyścig w Paryżu był wyścigiem życia - mówiła Dorota Borowska cytowana w czerwcu przez portal Twoje-miasto. Kilka miesięcy wcześniej opowiadała, że ma w sobie pokorę, a czwarte miejsce w igrzyskach w Tokio było cenną lekcją. Teraz jednak wygląda na to, że nie wykorzysta jej w rozpoczynających się za 11 dni igrzyskach w stolicy Francji.

Borowskiej grozi surowa kara. Co dalej z kwalifikacjami, z których miała korzystać?

W poniedziałkowe popołudnie Polski Komitet Olimpijski ogłosił skład reprezentacji na igrzyska w Paryżu i zaprezentował 213 nazwisk - 113 kobiet i 100 mężczyzn. Osoby interesujące się kajakarstwem zdziwił brak w tym gronie Doroty Borowskiej, m.in. dwukrotnej brązowej medalistki mistrzostw świata w konkurencji C1 na 200 metrów, mistrzyni Europy i triumfatorki igrzysk europejskich 2023 oraz dwukrotnej wicemistrzyni świata C2-200 m. Okazało się, że usunięto ją z niego zaledwie kilkadziesiąt minut wcześniej, gdy do PKOl dotarła informacja o zawieszeniu 28-letniej zawodniczki.

Wtedy też wiadomość ta dotarła do szefa Polskiej Agencji Antydopingowej Michała Rynkowskiego. Sprawy nie prowadzi POLADA, a International Testing Agency (ITA). Z nieoficjalnych informacji Sport.pl wynika, że u Borowskiej wykryto steryd anaboliczny.

- Ja mogę jedynie powiedzieć, że w jej organizmie wykryto substancję nieokreśloną [do nich zaliczane są właśnie sterydy anaboliczne - red.] i grozi jej do czterech lat dyskwalifikacji - zaznacza Rynkowski.

Ekspert przypomina, że specjalizującej się w kanadyjkowym sprincie zawodniczka ma jeszcze prawo do sprawdzenia próbki B. Wolę skorzystania przez nią z tej opcji zapowiedział w swoim oświadczeniu Polski Związek Kajakowy.

- Gdyby tu wynik był negatywny, to sprawa zostaje anulowana, ale taki scenariusz zdarza się bardzo rzadko - zastrzega od razu szef POLADA.

Kwalifikacja, na podstawie której Borowska miała startować w Paryżu indywidualnie i w dwójce z Sylwią Szczerbińską, jest dla kraju, a nie imienna. Czy jednak jest możliwość, by ktoś ją zastąpił w tak krótkim czasie i czy jest to formalnie możliwe? Sport.pl nie udało się przez ostatnie godziny skontaktować z prezesem kajakarskiej federacji Grzegorzem Kotowiczem, by to wyjaśnić.

Jest szansa na uchylenie zawieszenia. Wymowne słowa eksperta ds. dopingu

Badanie, które wykazało u Borowskiej obecność zabronionej substancji, wykonano 27 czerwca. Wynik dotarł do POLADA i PKOl po ponad dwóch tygodniach.

- Powiedziałbym, że czas oczekiwania był standardowy. W przypadku badań przeprowadzanych blisko terminu ważnej imprezy sportowej nieraz proces ten bywa przyśpieszany, ale tu zapewne uznano, że odstęp czasowy do igrzysk jest optymalny - ocenia Rynkowski.

Jak dodaje, zgodnie z przepisami w określonych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia o uchylenie tymczasowego zawieszenia.

- Jedną z opcji jest wykazanie, że zakazana substancja znajdowała się w przyjmowanym leku, ale w takiej sytuacji w pierwszej kolejności należało zwrócić się o wyłączenie dla celów terapeutycznych. Wykazanie, że owa substancja znajdowała się np. w zanieczyszczonym suplemencie jest zwykle czasochłonne. Można wnioskować też o przyśpieszenie rozpatrzenia sprawy, o ile przedstawi się ku temu argumenty - tłumaczy ekspert.

A czas ucieka. Rywalizacja w C1-200 m rozpocznie się 7 sierpnia, w C2-500 m zaś dzień wcześniej. Borowska trzy lata temu przegrała brąz igrzysk w Tokio w pierwszej z podanych konkurencji o 0,08 s. Musiała to potem przepracować.

- To jest bardzo trudne, bo w pewnym momencie chciałam ten rozdział po prostu zamknąć, ale teraz - pod wpływem pracy z psychologiem - traktuję to jako bardzo dobrą lekcję i mam nadzieję, że zaowocuje to w Paryżu - mówiła w styczniu w wideo opublikowanym przez Polski Związek Kajakowy.

Potem też miała pod górkę, tym razem z powodu kłopotów zdrowotnych. Przeszła operację kręgosłupa i z tego powodu zaliczyła wielomiesięczną przerwę. W ubiegłym roku wróciła w świetnym stylu, stając się jedną z najlepszych kanadyjkarek świata. Tym większa szkoda, że igrzyska w Paryżu obejrzy najprawdopodobniej co najwyżej jako widz.