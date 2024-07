Bednorz przemówił po tym, jak Grbić go odsunął. "Mam tylko jedną prośbę"

W niedzielę Nikola Grbić ogłosił 13-osobową kadrę reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Rezerwowym został Bartłomiej Bołądź. Na pozycji libero Grbić wybrał Pawła Zatorskiego, a wśród rozgrywających wybór padł Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz. Wśród środkowych jest tercet Jakub Kochanowski - Mateusz Bieniek - Norbert Huber. Duetem atakujących podczas igrzysk w Paryżu będzie Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek. Wśród przyjmujących selekcjoner postawił na Tomasza Fornala, Kamila Semeniuka, Wilfredo Leona i Aleksandra Śliwkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon zawodnikiem BOGDANKI LUK Lublin! "Trzeba działać"

- Przede wszystkim Grbić będzie miał teraz święty spokój. W pewnym sensie. Zawodnicy też będą mogli skupić się tylko na sobie, na pracy i grze w reprezentacji. Na szlifowaniu tego, co jest. Oni już nic nowego nie zbudują. Mają wszystko, trzeba to dopracować, dopieścić i tyle - mówił Sport.pl Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski. "To odważna i zgodna z jego filozofią decyzja, ale trzeba dodać, że na ten moment tworzy spore zagrożenie. Że tym razem nos Nikoli Grbicia go zawiedzie, choć nikt w Polsce mu tego nie życzy. Zasłużył sobie jednak na to, żeby mu zaufać" - pisze Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Zdecydowanie największym zaskoczeniem jest brak Bartosza Bednorza, czy to na liście przyjmujących, czy to jako rezerwowy. - Moim zdaniem Bednorz zrobił wszystko. Decyzję podejmuje trener, on za nią odpowiada. Czasami nie da się zrobić więcej, a i tak w składzie się nie zmieścisz. Grbić ma swój plan i go realizuje. A Bednorza nie ma w jego planie. Wnosił dużo dobrego, był człowiekiem, który potrafił grać w tych trudnych, najważniejszych momentach i mógłby się przydać. Ale to jest już tylko pisanie palcem na wodzie - dodaje Możdżonek.

Bednorz reaguje na brak powołania na igrzyska. "Mam tylko jedną prośbę"

Bednorz postanowił zareagować na brak powołania do kadry na igrzyska olimpijskie i opublikował krótki wpis w mediach społecznościowych. Zawodnik Resovii postanowił też zwrócić się do kibiców przed startem igrzysk. "Dziękuję za wszystko, za setki waszych wiadomości. Mam tylko jedną prośbę. Trzymajcie kciuki za chłopaków, bo zasługują na wszystko, co najlepsze" - napisał Bednorz na Instagramie. "Jesteś półtora gościa" - skomentował Norbert Huber.

Kibice od razu dali wyraz wsparcia Bednorzowi w tym trudnym momencie. "Wybory wyborami, ale mieli jechać najlepsi, była umowa", "po takich słowach poznaje się prawdziwego mistrza", "mam nadzieję, że kiedyś pojawi się u nas trener kadry, który Pana należycie doceni", "klasa sama w sobie", "po ludzku jest mi cholernie przykro, że to Ty nie jedziesz" - to część wpisów kibiców w mediach społecznościowych.

Reprezentacja Polski będzie rywalizować w grupie igrzysk olimpijskich z Egiptem (27.07, godz. 17:00), Brazylią (31.07, godz. 09:00) i Włochami (03.08, godz. 17:00). Wcześniej Polacy zagrają z Egiptem (12.07), Niemcami (13.07) i Słowenią (14.07) w Memoriale Huberta Wagnera. Relacje tekstowe na żywo z meczów siatkarzy na igrzyskach w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.