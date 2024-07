Znamy kadrę polskich siatkarzy na igrzyska olimpijskie! Grbić odkrył karty

Przed tygodniem reprezentacja Polski wygrała ze Słowenią 3:0 w meczu o trzecie miejsce turnieju finałowego Ligi Narodów rozgrywanego w Łodzi. Był to ostatni sprawdzian Biało-Czerwonych przed ogłoszeniem przez selekcjonera Nikolę Grbicia składu na igrzyska olimpijskie w Paryżu, które rozpoczną się 26 lipca.

Trener polskich siatkarzy musiał wybrać dwunastu zawodników spośród siedemnastu, których miał do dyspozycji w trakcie turnieju finałowego LN, a także trzynastego - rezerwowego, który poleci z zespołem do Paryża, będzie dostępny do treningów i w razie kontuzji jednego z kolegów będzie mógł wejść do gry.

Nikola Grbić wybrał skład polskich siatkarzy na igrzyska olimpijskie w Paryżu

W niedzielę 7 lipca Nikola Grbić za pośrednictwem mediów społecznościowych PZPS ogłosił, kto za kilka tygodni wybierze się z nim do stolicy Francji, aby walczyć o olimpijskie złoto. Dość oczywiste było, że Grbić będzie musiał skreślić po jednym siatkarzu z każdej pozycji, choć jeden z nich miał zostać zabrany w roli rezerwowego.

Zgodnie z oczekiwaniami z rozgrywających do Paryża polecą Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz, a w domu zostanie Marcin Komenda, który już wcześniej pożegnał się z zespołem. Ze środkowych w miarę bezpieczny był tercet Jakub Kochanowski - Mateusz Bieniek - Norbert Huber, co oczywiście oznaczało skreślenie Karola Kłosa.

Ogromna rywalizacja toczyła się wśród przyjmujących i tu doszło do największej sensacji. Bo Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka i Bartosz Bednorz to zawodnicy z wysokiej półki i wydawało się, że jeden z tej grupy, który zostanie skreślony, pojedzie w roli rezerwowego. Tak się jednak nie stało. Nikola Grbić postanowił, że w ogóle nie powoła Bartosza Bednorza.

Największy znak zapytania był wśród atakujących i libero. Na tej pierwszej pozycji pewny swego był Bartosz Kurek, a Łukasz Kaczmarek i Bartłomiej Bołądź rywalizowali o to, żeby być jego zmiennikiem. Ostatecznie Nikola Grbić postawił na Kaczmarka, ale Bołądź niespodziewanie został rezerwowym zamiast wspomnianego Bednorza.

Libero reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich będzie z kolei Paweł Zatorski, który w oczach Grbicia okazał się minimalnie lepszy od Jakuba Popiwczaka. Zapewne ze względu na ogromne doświadczenie na imprezach mistrzowskich, bo obaj siatkarze prezentowali bardzo porównywalną formę.

Reprezentacja Polski mężczyzn na turnieju olimpijskim, który rozpocznie się 27 lipca, zmierzy się w grupie B z Brazylią, Włochami i Egiptem. Do ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz dwie z trzech z trzecich miejsc.

Kadra reprezentacji Polski siatkarzy na igrzyska olimpijskie w Paryżu:

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz.

Atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek.

Środkowi: Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek, Norbert Huber.

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka/

Libero: Paweł Zatorski.

Rezerwowy: Bartłomiej Bołądź.