Polska - Słowenia. Gdzie oglądać mecz Ligi Narodów? Kiedy siatkówka? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Biało-Czerwoni zaczęli tegoroczną Ligę Narodów od trzech zwycięstw. Najpierw nie mieli większych problemów w starciu z USA (3:0), następnie pokonali Holandię (3:0) oraz Kanadę (3:1). Tylko w tym ostatnim meczu doszło do małego zgrzytu, bo podopieczni Nikoli Grbicia niespodziewanie przegrali pierwszego seta.

Polska zagra ze Słowenią w Lidze Narodów. Kiedy mecz?

Teraz reprezentacja Polski szykuje się do spotkania ze Słowenią. Rywale również wygrali do tej pory wszystkie spotkania, ale mają siedem punktów w tabeli - o dwa mniej od Biało-Czerwonych - ze względu na dwa mecze, w których wygrali przewagą tylko jednego seta. Do tej pory Słoweńcy rywalizowali z Holandią (3:2), Francją (3:1) i Kanadą (3:2).

Dobrym prognostykiem dla reprezentacji Polski jest fakt, że grała już z dwoma rywalami, z którymi mierzyli się Słoweńcy i dwukrotnie radzili sobie od nich lepiej. Ostatni raz Biało-Czerwoni grali ze Słowenią 14 września 2023 roku w półfinale mistrzostw Europy - wtedy wygrali 3:1. W niedzielę wczesnym popołudniem będą mieli okazję na odniesienie kolejnego zwycięstwa. To będzie ostatnie spotkanie tej serii meczów Ligi Narodów. 29 maja Polacy zagrają jeszcze sparing z Ukrainą, a następnie udadzą się do Japonii, gdzie w przyszłym tygodniu czekają ich mecze z Bułgarią, Turcją, Japonią i Brazylią.

Gdzie oglądać Polska - Słowenia? O której godzinie mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Spotkanie siatkarskiej Ligi Narodów pomiędzy Polską i Słowenią rozpocznie się w niedzielę 26 maja o godzinie 13:00. Transmisję telewizyjną z tego meczu przeprowadzą kanały telewizyjne Polsat Sport 1 oraz TV4. Stream online z tego wydarzenia jest dostępny na platformie Polsat Box Go. Zachęcamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.