Koszmar giganta wciąż trwa. Ranking FIVB jest bezlitosny. Awans na igrzyska ucieka

W 1996 roku brązowy medal w Atlancie, w 2000 roku złoto w Sydney zdobyła Serbia i Czarnogóra (wtedy jeszcze pod nazwą Federalnej Republiki Jugosławii) na igrzyskach olimpijskich. Później był ćwierćfinał w Atenach w 2004 roku. Następnie - już jako Serbia - był ćwierćfinał w Pekinie (2008) i odpadnięcie w fazie grupowej w Londynie (2012). Z kolei do zmagań w Rio de Janeiro (2016) i Tokio (2021) Serbowie się nie zakwalifikowali.

A jak będzie w przypadku igrzysk olimpijskich w Paryżu? Znamy siedem drużyn, które zagrają na pewno: Polska, Francja, Brazylia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Japonia i Kanada. Do tego grona dołączy pięć drużyn z rankingu FIVB - cztery najwyżej sklasyfikowane na koniec Ligi Narodów oraz najlepsza reprezentacja z Afryki.

Serbia może nie zagrać na kolejnych igrzyskach olimpijskich

Trzy drużyny wydają się być pewne awansu. To czwarci w rankingu Włosi (350.70 pkt), siódmi Słoweńcy (314.95 pkt) i óśmi Argentyńczycy (304.24 pkt). Jednak kto będzie czwarty? O to rywalizują dziewiąci Kubańczycy (256.77 pkt) i dziesiąci Serbowie (249.43 pkt).

Jeszcze przed startem Ligi Narodów, to Serbia była na dziewiątym miejscu, a Kuba na 11. Jednak od tamtego czasu drużyna z Karaibów wygrała 3:1 z Brazylią, 3:1 z Niemcami i przegrała 2:3 z Japonią. Tym samym do rankingu dopisała sobie po trzech meczach 19,8 pkt! Z kolei Serbowie wygrali dotychczas 3:1 z Iranem, przegrali 0:3 z Japonią oraz 1:3 z Brazylią. Stracili przez to 3,79 pkt.

Co prawda do końca Ligi Narodów jeszcze daleka droga, ale kapitalna dyspozycja Kubańczyków musi budzić trwogę u Serbów, którzy mogą przegapić trzecie igrzyska olimpijskie z rzędu! A mowa w końcu o drużynie, która jeszcze w 2019 roku sięgała po mistrzostwo Europy.

Jeśli chodzi o drużynę z Afryki, to najprawdopodobniej będzie to Egipt, który jest 19. i ma 164.05 puntów. Egipcjanom może zagrozić jedynie 24. Tunezja (145.09 pkt).

Ranking FIVB (stan na południe 25 kwietnia):

Polska - 430.90 pkt Stany Zjednoczone - 368.33 pkt Japonia - 351.82 pkt Włochy - 350.70 pkt Brazylia - 332.94 pkt Francja - 316.47 pkt Słowenia - 314.95 pkt Argentyna - 304.24 pkt Kuba - 256.77 pkt Serbia - 249.43 pkt

W fazie grupowej Ligi Narodów oba zespoły rozegrają jeszcze po dziewięć spotkań. Turniej olimpijski w siatkówce w Paryżu będzie rozgrywany w dniach 27 lipca - 11 sierpnia.