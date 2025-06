Polskie siatkarki kapitalnie sobie radzą w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Po siedmiu meczach mają na swoim koncie 18 punktów i jedną porażkę. Miała ona miejsce z Turcją na początku czerwca. Dzięki temu Biało-Czerwone plasują się na trzecim miejscu w ogólnej tabeli i tracą do pierwszego miejsca tylko jeden punkt. Wszystko przez to, że Włoszki i Turczynki nie zaznały jeszcze smaku porażki w tym turnieju.

Polskie siatkarki świetnie sobie radzą w Lidze Narodów

W ostatnim starciu Biało-Czerwone rozbiły Niemki 3:0, triumfując dwukrotnie do 16 i raz do 20. "Bregoli, który w przyszłym sezonie klubowym będzie pracował w Eczacibasi Stambuł z Magdaleną Stysiak, na koniec jeszcze poprosił o wideoweryfikację, ale w ten sposób jedynie minimalnie opóźnił zakończenie meczu. Biało-Czerwone zanotowały czwarte z rzędu zwycięstwo w LN. W tej edycji rozgrywek mają na koncie sześć zwycięstw i jedną porażkę. Przypomnijmy, że o awans do turnieju finałowego nie muszą się martwić - mają go zagwarantowany jako gospodarz (impreza odbędzie się w Łodzi)" - relacjonowała dla Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

Po dniu wolnym od grania w sobotę na podopieczne Stefano Lavariniego czekają w Belgradzie ostatnie przeciwniczki - Serbki. Zajmują one ostatnie miejsce w tabeli z siedmioma porażkami i pięcioma "oczkami". Wyprzedzają je m.in. reprezentantki Korei Południowej, które tych punktów mają co prawda mniej (trzy), ale zanotowały jedno zwycięstwo.

Liga Narodów siatkarek 2025. Gdzie oglądać mecz Serbia - Polska? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Serbia - Polska zaplanowano na niedzielę 22 czerwca. Początek tego spotkania o godz. 20:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na antenie Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Starcie będzie również dostępne w internecie - w serwisach streamingowych online, np. Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Na tekstową relację zapraszamy również na stronę Sport.pl i do aplikacji Sport.pl LIVE.

Polskie siatkarki są już pewne udziału w finałach Ligi Narodów 2025, bo decydujący turniej zostanie rozegrany w Łodzi. Oprócz BIało-Czerwonych w rywalizacji weźmie udział siedem najlepszych drużyn w tabeli.