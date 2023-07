Polska - Kanada. O której godzinie mecz Ligi Narodów siatkarzy? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła trzeci tydzień Ligi Narodów. Do sześciu wygranych dołożyła dwa kolejne zwycięstwa. Najpierw nie bez problemów pokonała Słowenię. Choć to rywale triumfowali w dwóch pierwszych setach, to Biało-Czerwoni byli w stanie odrobić straty i zapisać kolejne dwa punkty na swoim koncie (3:2). Lepszą postawę zaprezentowali z Brazylią - wygrali bez konieczności rozgrywania tie-breaka (3:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Fedusio najlepszą siatkarką sezonu! "Ten wybór nie był oczywisty"

Siatkówka. Polska - Kanada w Lidze Narodów. Będzie dziewiąte zwycięstwo?

W sobotę drużynę Nikoli Grbicia czeka trzeci mecz na Filipinach. W nim zmierzy się z reprezentacją Kanady i będzie faworytem tego starcia. Wszystko przez fakt, że rywale nie radzą sobie najlepiej w tegorocznej edycji LN. Wygrali zaledwie dwa spotkania - z Kubą (3:2) oraz Bułgarią (3:1) - ponosząc aż osiem porażek. Tym samym zajmują 14. lokatę i nie mają już szans na awans do turnieju finałowego.

Wielki faworyt pod ścianą. Szykuje się gigantyczna sensacja w Lidze Narodów

Po raz ostatni obie drużyny rywalizowały w ramach fazy grupowej ubiegłorocznej Ligi Narodów. Wówczas górą byli nasi siatkarze (3:0). Co więcej, w ostatnich czterech starciach Biało-Czerwoni nie oddali przeciwnikom ani jednego seta.

Niewykluczone jednak, że Polska przystąpi do meczu nieco osłabiona. Po spotkaniu z Brazylią trener Grbić poinformował, że na problemy zdrowotne narzekają Bartosz Kurek i Mateusz Bieniek. Pierwszy z nich ma kłopoty mięśniowe, z kolei jego kolega odczuwa ból w stopie.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu" [WIDEO]

Polska - Kanada w Lidze Narodów. Kiedy mecz? O której godzinie grają siatkarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Kanada? Transmisja TV, stream online

Mecz Polski z Kanadą odbędzie się w sobotę 8 lipca. Początek zaplanowano na godzinę 9:00. Transmisję z tego starcia przeprowadzi TVP 1 i TVP Sport oraz Polsat Sport. Spotkanie będzie również dostępne online na stronie sport.tvp.pl i na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.