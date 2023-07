Historyczna wygrana z Brazylią. Czegoś takiego jeszcze nie było. Jeden bohater

Polscy siatkarze w piątek pokonali Brazylię 3:1 (25:23, 22:25, 25:21, 25:21). "Kto wie, być może to był nawet najlepszy mecz Polaków w tej edycji Ligi Narodów. (...) Chyba nikt do tej pory nie zagrał przeciwko zawodnikom Nikoli Grbicia tak agresywnej siatkówki i nie narzucił im takiego tempa" - tak podsumował to spotkanie Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Reprezentacja Polski pokonała Brazylię. Historyczny hat-trick

Spotkania z Brazylijczykami zawsze należały do bardzo wymagających. Przez lata Polacy nie potrafili znaleźć na nich sposobu, lecz w ostatnim czasie kompletnie się to zmieniło. Piątkowa wygrana była już trzecią z rzędu w oficjalnych meczach z tym przeciwnikiem, to pierwszy taki przypadek w historii. Poprzednio ograli ich na ostatnich mistrzostwach świata (3:2 w półfinale), a także w zeszłorocznej edycji LN (3:1, faza zasadnicza).

Wilfredo Leon bohaterem meczu z Brazylią. Kosmiczne statystyki

Jednym z najlepszych polskich zawodników w tym spotkaniu był Wilfredo Leon. O tym, jak dobrze zagrał, mogą świadczyć jego statystyki - zdobył 22 punkty, z czego po jednym serwisem i blokiem. W ataku grał ze skutecznością 61 procent (20/33), miał także 40 proc. pozytywnego przyjęcia. Z nim na boisku Polacy zdobyli o 13 pkt więcej niż przeciwnicy. - Gra przeciwko Brazylii zawsze jest dla nas bardzo emocjonująca, szczególnie dla mnie. Wiem, jak trudno gra się przeciwko nim, ale zawsze jestem bardzo szczęśliwy, gdy wygrywamy. Kiedy wywierają na tobie presję serwisem, czasami trudno jest zareagować, ale powiedziałem sobie: "skoncentruj się, a będziesz wiedział, co robić" - powiedział po meczu, cytowany przez volleyballworld.com.

Do końca fazy zasadniczej Ligi Narodów polskim siatkarzom zostały dwa spotkania. W sobotę 8 lipca zagrają z Kanadą, a w niedzielę 9 lipca z Japonią.