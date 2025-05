Jest komunikat ws. sensacyjnego transferu Krzysztofa Piątka!

Krzysztof Piątek rozgrywa kapitalny sezon w barwach Basaksehiru. Do tej pory strzelił 31 goli w 49 meczach. Dzięki wysokiej formie zwrócił uwagę zagranicznych klubów. Wiele mówiło się, że ma przenieść się na Bliski Wschód. Niedawno portal Meczyki.pl przekazał, że napastnik trafi do katarskiego wicemistrza Al-Duhail za około 10 milionów euro.

Krzysztof Piątek odchodzi z Basaksehiru. Prezes potwierdza

Doniesienia te potwierdziły także tureckie media. Dziennikarze dodali ponadto, że odbyło się specjalne przyjęcie dla całego zespołu, na którym pamiątki otrzymali Lucas Lima, Patryk Szysz oraz Krzysztof Piątek. Turcy zaznaczyli, że był to prezent za grę w klubie, co jednoznacznie potwierdza ich odejście. Głos zabrał także prezes klubu Goksel Gumusdag, który podkreślił, że wszystko wskazuje na rychły transfer Piątka.

- Trwają rozmowy z katarskim zespołem Al-Duhail na temat Piątka. Zbliżają się do końca. Możemy sfinalizować transfer do poniedziałku. Piątek nie strzelił gola w pierwszych 12 tygodniach. Kiedy zapytałem Cagdasa Hocę, dlaczego nie mógł strzelić gola, powiedział: "Kiedy zacznie, to będzie jak z keczupem, nie przestanie". 31 goli w 49 meczach. To ważny sukces trenera. Chciałbym mu podziękować za Piątka. Gdyby nie zmarnował rzutów karnych, mógłby wyprzedzić Osimhena - powiedział, cytowany przez portal Baskagazete.com. Piątek w klasyfikacji strzelców tureckiej Superligi zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 21 trafień. Ma ich o cztery mniej niż liderujący Victor Osimhen.

Przed Piątkiem prawdopodobnie ostatni mecz w barwach Basaksehiru. Już w piątek o godzinie 19:00 jego drużyna zmierzy się na wyjeździe z Galatasaray. Basaksehir jest już pewny piątego miejsca w tabeli i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji.