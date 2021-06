Polscy siatkarze w półfinale mogą trafić na swój koszmar! Z kim zagramy w turnieju finałowym?

Reprezentacja Polski pokonała Iran 3:0 (25:20, 25:20, 25:16) zapewniła sobie awans do fazy pucharowej siatkarskiej Ligi Narodów. Wszystko wskazuje na to, że zespół Vitala Heynena zakończy pierwszą część turnieju na drugim miejscu w tabeli, co oznacza, że w Final Four mogą trafić na swój koszmar, czyli Słowenię.

2 VolleyballWorld / Materiały organizatora rozgrywek VNL