Polscy siatkarze idą jak burza! Jest awans do turnieju finałowego Ligi Narodów!

Vital Heynen postanowił zrezygnować na mecz z Iranem z obecności największych gwiazd reprezentacji Polski. Dlatego nie zagrali Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Karol Kłos i Kamil Semeniuk. Tym samym do walki o awans do Final Four Polacy zagrali w dość eksperymentalnym składzie - Nowakowski, Muzaj, Łomacz, Śliwka, Kochanowski, Bednorz, Wojtaszek (libero).

Polacy rozpoczęli od kapitalnej serii zagrywek Śliwki. Irańczycy nie potrafili sobie poradzić w przyjęciu i błyskawicznie zespół Heynena zbudował bezpieczną przewagę (5:0). Z każdą kolejną minutą różnica poziomów między Polską i Irańczykami w poziomie gry rosła, co odbijało się także w wyniku (19:11). Potem jednak Polacy rozluźnili się, zaczeli popełniać głupie błędy, przez co Irańczycy zdołali zbliżyć się nawet na dwa punkty (22:20). Wtedy Śliwka wszedł na zagrywkę, kończąc seta asem serwisowym (25:20).

W drugim secie Polacy długo nie mogli wejść na swój poziom. Do stanu 8:8 grali punkt za punkt. Zdołali odskoczyć na 3 punkty (12:9), jednak po fatalnych błędach Bednorza znowu był remis (14:14). Długo Polacy nie byli w stanie odskoczyć od rywali, choćby na dwa punkty (20:20). W końcówce przełamał się Bednorz, który skończył dwa ataki, a seta zakończył punktowy blok zespołu Heynena (25:20).

Polacy zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów!

Trzeciego seta rozpoczęły kapitalne zagrywki Śliwki, dzięki czemu Polacy błyskawicznie zbudowali bezpieczną przewagę (6:0). Potem jednak przyszła chwila słabości, prostych błędów i przewaga zaczęła topnieć (9:6). Wtedy na zagrywce pojawił się Piotr Nowakowski i posłał dwa asy (13:6). W końcówce seta niespodzianek nie było i Polacy wygrali go do 16, pewnie zwyciężając 3:0.

Tym samym Polacy są już pewni awansu do Final Four siatkarskiej Ligi Narodów! Na zakończenie fazy zasadniczej zespół Vitala Heynena zagra w środę z Francją. Początek tego meczu o 15:00. Relacja na Sport.pl i Sport.pl LIVE.