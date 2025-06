Był środek nocy. Borek pokazał, co należy zrobić z polskim futbolem

Do kryzysów w polskiej piłce pod rządami Cezarego Kuleszy już się można było przyzwyczaić, ale czerwiec 2025 roku to taka kumulacja negatywnych zdarzeń, że przypomina się wybuch afery premiowej po ostatnich mistrzostwach świata. Nie dziwi, że coraz więcej kibiców oraz ekspertów jest zmęczonych ciągłymi pożarami.

Borek ma dość. Pokazał, co trzeba zrobić z polską piłką

W ostatnich dniach kompromitacja poganiała kompromitację. Najpierw Michał Probierz odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, ale zrobił to z gracją słonia w składzie porcelany i napastnik Barcelony zakończył karierę w kadrze do momentu odejścia selekcjonera. Ten nastąpił już kilka dni później, bo zagrywka Michała Probierza nie zadziałała i Polacy po słabym meczu przegrali z Finlandią 1:2, przez co oddalili się od awansu na przyszłoroczny mundial.

Na pocieszenie polski kibic mógł odpalić mecze Euro U-21, gdzie zobaczył świetlaną przyszłość polskiego futbolu. Ta wygląda w ten sposób, że młodzieżowa reprezentacja Polski na otwarcie przegrała 1:2 z Gruzją, a w sobotę ostatecznie pogrzebała jakiekolwiek szanse na ewentualny awans do kolejnej rundy i skompromitowała się w meczu z Portugalią (0:5).

Nic dziwnego, że fani oraz eksperci są po prostu zmęczeni polską piłką. Na ostatnie wydarzenia postanowił zareagować Mateusz Borek. Po północy na profilu Kanału Sportowego na X pojawiło się wymowne wideo. - Po meczu w Helsinkach i na Słowacji chciałbym powiedzieć, że to należy zrobić z polskim futbolem - powiedział, zasłaniając się kurtyną.

Co nas czeka w kolejnych dniach i tygodniach? Polski kibic może na nie czekać z obawą, bo Cezary Kulesza wybierze kolejnego selekcjonera reprezentacji Polski, a młodzieżowa kadra Biało-Czerwonych zagra "mecz o honor" z Francją, którym zakończy udział w mistrzostwach Europy. Kolejne wielkie emocje przyjdą na początku lipca, gdy kobieca reprezentacja Polski zagra na swoim pierwszym kontynentalnym turnieju w historii - 4 lipca Polki zagrają z Niemkami.