Wygrał Ligę Mistrzów. Chciała go Barcelona. "Ważyłem 290 kg"

28 - zaledwie tyle miał Strahinja Milić w momencie, gdy zakończył sportową karierę. Zrobił to sześć lat temu. Serbski bramkarz nie zawiesił butów na kołku z powodu kłopotów z kontuzjami. Miał bowiem problem ze swoją zbyt dużą wagą. Karierę zakończył z sukcesami, bo m.in. w 2017 z Vardarem Skopje wygrał Ligę Mistrzów, co było sporą niespodzianką, bo macedoński klub nie był wymieniany w roli głównych faworytów rozgrywek. Był uznawany za bardzo dobrego bramkarza i nic dziwnego, że miał oferty z najbardziej utytułowanego klubu Europy - FC Barcelony czy niemieckiego Flensburga.

Wygrał Ligę Mistrzów, choć miał wielki problem z nadwagą. "Mówili, że tylko tygrys jest cięższy"

Strahinja Milić niemal przez całą swoją karierę miał problemy z nadmierną wagą. Dostawał ostrzeżenia od klubowych działaczy i trenerów, potem kary, ale nic to nie dawało. W pewnym momencie swojej kariery piłkarza ręcznego ważył nawet 160 kilogramów.

- Wtedy byłem najlepszy. Umiałem zrobić szpagat, dotknąć stopą poprzeczki. Może się to wydawać niewiarygodne, ale to prawda - mówi teraz Milić w rozmowie z "Mozzartsport".

Zdradził też, kiedy zaczęły się jego największe problemy.

- Moje duże problemy zaczęły się w 2016 roku, a być może nawet trochę wcześniej. Ciągle byłem w stanie wojny z trenerem Vardaru - Raulem Gonzalezem. Kiedy teraz wracam do tamtych chwil, to za większość kłótni winię siebie, swoją szaloną głowę. W tamtych latach zawsze mi mówiono, że na meczach wszystko jest w porządku, dobrze bronisz, ale spójrz, jak wyglądasz? To wszystko mnie irytowało, obrażało - opowiada Mihić.

Kluczowy dla niego był sezon 2017/2018. To właśnie wtedy dostał ultimatum od trenera Gonzaleza.

- W kontrakcie z Vardarem miałem klauzulę, że nie mogę ważyć więcej niż 140 kg. Miałem 136, ale wtedy trener powiedział, że muszę schudnąć aż do 115 kg. Nie udało się i zostałem ukarany. Wiedziałem, że klub się rozpada, więc i tak byłem wyluzowany. Chcieli mi pomóc bardziej doświadczeni koledzy: Cupić, Dibirov, Karacić, wypłacić nawet połowę mojego kontraktu. Odmówiłem, bo nie miałem już emocji w piłce ręcznej - opowiada Mihić.

Po zakończeniu kariery, jego sytuacja wymknęła się spod kontroli.

- Sześć miesięcy po zakończeniu kariery byłem głupkiem. Wychodziłem, piłem, jakby mnie spuszczono z łańcucha. Straciłem sporo pieniędzy. W pewnym momencie ważyłem nawet 290 kg. Kiedyś zważyłem się w gabinecie weterynarza i powiedział mi, że tylko tygrys jest ode mnie cięższy, bo ma 310 kg. Teraz ważę 180, a moim celem jest wrócić do 130 kg do przyszłego lata. Teraz jestem większym profesjonalistą, niż byłem jako zawodnik. Nie wypiję już ani kropli alkoholu - dodał Mihić.