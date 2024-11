Reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych, choć zawodzi już od kilku lat, to i tak była zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy 2026. Biało-Czerwoni zmierzyli się bowiem w Olsztynie z zespołem Izraela, uznawanego za słabeusza w światowej piłce ręcznej. W tegorocznym rankingu zespół ten był dopiero na trzydziestej pozycji. To zespół, który tylko raz był na mistrzostwach Europy - w 2002 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o hejcie: Słowa bolą, ale nie tych mizernych lamusów w Internecie

Trener reprezentacji Polski przemówił po kompromitacji. "Dramat"

Polacy zawiedli na całej linii. W drugiej połowie przegrywali już czterema golami, a remis uratowali trafieniem na 20 sekund przed końcem pojedynku. MVP spotkania wybrany został Arkadiusz Moryto, który zdobył aż dziesięć goli.

- Mówiąc dyplomatycznie, arogancja jest z reguły karana. Źle weszliśmy w mecz, bez agresji, bez woli walki. W obronie graliśmy niemal każdy swego, a każdy robił, co chciał. Nie było dobrego ustawienia czy asekuracji. Nie wyprowadziliśmy żadnego kontrataku. Pierwsza połowa była dramatyczna. Druga była trudna, ale udało nam się wyzwolić agresję i dzięki temu uratowaliśmy remis, choć nie taki był plan - powiedział po meczu Marcin Lijewski, trener reprezentacji Polski, cytowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Polacy byli bardzo krytykowani przez dziennikarzy.

"Dramatyczny występ Polaków. Drżenie o wynik w meczu z Izraelem? Zawód, ogromny zawód. Zremisować u siebie z tak kiepsko i czytelnie grającym rywalem to jednak jest sztuka" - napisała na portalu X Aneta Szypnicka-Staniec, dziennikarka WP SportoweFakty.

"Polska - Izrael 32:32 w pierwszym meczu eliminacji EHF Euro 2026. Czyżby dało się nie awansować na imprezę z udziałem drużyn połowy kontynentu? Niestety, brutalna jak na razie jest kadencja Marcina Lijewskiego" - dodał Kamil Kołsut z "Rzeczpospolitej".

"Panowie, ten wynik to wstyd!" - przyznał Rafał Smoliński z WP SportoweFakty.

Polacy w drugim meczu zmierzą się w niedzielę, 10 listopada na wyjeździe z Rumunią. Początek spotkania o godz. 18.

Awans na mistrzostwa Europy 2026, które odbędą się w trzech państwach: Danii, Szwecji i Norwegii, wywalczą po dwie czołowe drużyny z każdej z ośmiu grup oraz cztery najlepsze z trzecich pozycji.

Polska - Izrael 32:32