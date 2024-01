Oto tabela "polskiej grupy" na ME w piłce ręcznej. Awans tylko w scenariuszu science fiction

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej powoli może się żegnać z mistrzostwami Europy. W sobotę w Berlinie poniosła drugą porażkę, a to sprawia, że szanse na awans są już tylko matematyczne. Choć zawodnicy Marcina Lijewskiego przez pierwszy kwadrans grali ze Słoweńcami jak równy z równym, na koniec okazali się wyraźnie słabsi. Ulegli różnicą siedmiu goli. Co to oznacza w kontekście układu tabeli?

Tak wygląda tabela Polaków w mistrzostwach Europy. Kompromitacja. Uratuje nas tylko totalne kuriozum

To, że na ten moment Polska zajmuje w grupie D ostatnie czwarte miejsce. W dorobku mamy zero punktów i bilans bramkowy na poziomie -18. Jesteśmy gorsi nawet od Wysp Owczych. Te jednak wciąż nie rozegrały jeszcze drugiego meczu w tych mistrzostwach. Jeżeli wysoko przegrają z Norwegami i będą miały gorszy bilans od Polaków, awansujemy na trzecią pozycję. Taki scenariusz zamknąłby jednak ostatnią możliwość pozostania w turnieju.

Do fazy zasadniczej awansują zaledwie po dwa zespoły z każdej grupy z rundy wstępnej. Jeżeli więc Polska miałaby awansować, to Wyspy Owcze muszą pokonać Norwegię, a w następnej kolejce przegrać z naszą drużyną. Poza tym musielibyśmy liczyć na porażkę Norwegii ze Słowenią. Wówczas Polska, Norwegia i Wyspy Owcze miałyby po trzy punkty i decydowałby lepszy bilans bramkowy. To jednak scenariusz wręcz science fiction.

Pewna awansu jest już natomiast Słowenia, która po dwóch kolejkach ma komplet czterech punktów i zagwarantowane co najmniej drugie miejsce. Lada moment może do niej dołączyć Norwegia. Jeżeli wygra z Wyspami Owczymi, również będzie miała cztery punkty i w poniedziałek obie ekipy rozstrzygną między sobą kwestie pierwszego miejsca. W takiej sytuacji Polska zagrałaby już tylko o honor.

Tabela "polskiej" grupy na mistrzostwach Europy w piłce ręcznej: