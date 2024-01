Trzęsienie ziemi w polskim związku sportowym. Ostra reakcja na seksskandal

Obecnie trwają mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn, na których rywalizuje również reprezentacja Polski. Jednak w naszym kraju więcej niż o sportowych wynikach kadry mówi się o aferze, która wybuchła 12 stycznia. Tego dnia TVP Sport opublikowało artykuł o rzekomym rażącym zachowaniu Grzegorza Gutkowskiego, a więc pracownika i członka zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a także byłego dyrektora mistrzostw świata, które odbywały się w Polsce i Szwecji. Działacz miał dopuszczać się czynów noszących znamiona mobbingu i molestowania, a zawiadomienie w tej sprawie złożyło osiem byłych bądź obecnych pracownic ZPRP.

"W trakcie pracowniczej wigilii Gutkowski miał uderzyć w pośladek jedną z pracownic ZPRP, co zarejestrował monitoring na jednym z budynków. Zawiadomienie trafiło do Pełnomocnika ds. etyki, a dwóch świadków złożyło zeznania. Reszta pracownic złożyła zawiadomienia, w których przekazano, że Gutkowski miał naruszać nietykalność cielesną, używać zwrotów o podtekście seksualnym i poniżać i upokarzać kobiety w kontekście relacji służbowych" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

Federacja podjęła pierwsze kroki w sprawie Gutkowskiego. Działacz stracił posadę

TVP Sport skontaktował się z Gutkowskim, który incydent podczas wigilii określił "żartem", a oskarżenia pracownic nazwał "kłamstwami i pomówieniami". Działacz zapowiedział walkę o dobre imię. Głos w sprawie zabrał też Henryk Szczepański, czyli prezesa ZPRP. - Trwa procedura. Przed jej końcem nie będę rozmawiał na ten temat. To delikatna sprawa - mówił.

Teraz działacz wystosował oficjalne oświadczenie w sprawie, które opublikował na stronie związku. Okazuje się, że federacja podjęła stanowcze kroki w sprawie i odsunęła Gutkowskiego ze stanowiska. "ZPRP informuje, że niezwłocznie - w dniu 3 stycznia 2024 r. - podjął decyzję o zakończeniu współpracy z p. Grzegorzem Gutkowskim. Ze względu na dobro kobiet, które zgłosiły fakt nieodpowiednich zachowań wobec nich, został zobowiązany przez pracodawcę do tego, by nie pojawiał się w Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz nie kontaktował się z pracownicami i pracownikami ZPRP. Jednocześnie p. Grzegorz Gutkowski wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że w federacji obowiązują przejrzyste zasady zgłaszania przypadków nieodpowiednich zachowań wdrożone przez zarząd ZPRP oraz działa pełnomocnik ds. etyki. Sprawa ta jest obecnie szczegółowo analizowana i zostanie dogłębnie wyjaśniona przez ZPRP - zarówno pod względem prawnym i etycznym. Związek podejmie też wewnętrzne działania informacyjne w zakresie przypomnienia pracownikom zasad etyki zawodowej i niezbędnych procedur, obowiązujących w miejscu pracy" - czytamy.

Jak na razie sprawa nie trafiła na drogę sądową, ale nie wykluczone, że w najbliższych dniach tak właśnie się stanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że kariera Gutkowskiego zawisła na włosku. Działacz miał kandydować w tegorocznych wyborach na prezesa ZPRP obok Sławomira Szmala, czyli wiceprezesa ds. szkolenia.