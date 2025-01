Koszmar polskiej mistrzyni świata. Tak teraz żyje. Przerażająca relacja

Mistrzostwo świata i Europy w kick-boxingu oraz mistrzostwo Europy i świata w boksie - to kilka z sukcesów Agnieszki Rylik w sportach walki. "Lady Tyson", jak głosił jej bokserski przydomek, zakończyła karierę w szermierce na pięści z bilansem 17-1, 11 KO. Po zakończonej karierze pojawiała się i prowadziła wiele programów telewizyjnych. Jednak od pewnego czasu było cicho o 51-letniej dzisiaj Agnieszce Rylik.

REKLAMA

Zobacz wideo

Dramatyczne wyznanie Agnieszki Rylik

Wszystko zmieniło się w tym tygodniu, gdy była mistrzyni opublikowała dramatyczny wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformowała o nieustających problemach z kręgosłupem. I to mimo tego, że przeszła już jedną operację.

"Czasem nie jestem w stanie przez ból wstać z łóżka. Nogi drętwieją i przeszywa je ból, jak stoję chwilę czy siedzę. Nie mogę się schylić. Ból odpuszcza po jakimś czasie, jak leżę. Jest źle bardzo, gorzej niż przed operacją. Doszły mocne stany bólowe i paraliżuje mi prawą nogę. Załamałam się... bo miało być lepiej. W międzyczasie straciłam ubezpieczenie zdrowotne. Nieważne, że ciężko pracujesz całe życie. Nie pracujesz, to nie masz ubezpieczenia, nie masz jak się leczyć, nie masz za co żyć, nie masz gdzie mieszkać. Wpadasz w błędne koło. Gdyby nie pomoc mojej mamy i bliskich osób nie wiem, jak bym przeżyła ten czas" - czytamy w obszernym wpisie.

Zobacz też: Rosjanie tylko na to czekali. Oto co wysłali do Trumpa przed IO

Stowarzyszenie "Obudź w sobie potencjał" od razu uruchomiło zbiórkę pieniędzy na rzecz Agnieszki Rylik na portalu zrzutka.pl. "To, co ja mogę dodać o sytuacji mistrzyni Agnieszki Rylik, a czego nie uwzględniła w opisie swojego dramatycznego stanu zdrowia to to, że mieszka w użyczonym mieszkaniu, z którego musi się wyprowadzić, a nie stać ją na opłaty wynajmu. Potrzebne jest lokum socjalne czy komunalne i w tej sprawie też działamy i potrzebujemy pomocy. Wszystkie pomysły pomocowe są od Was mile widziane" - poinformował założyciel zbiórki Bartosz Oleszczuk cytowany przez portal WP SportoweFakty.