To będzie absolutny hit transferowy. 23-letnia gwiazda dogadała się z PSG

Już od tygodni media informowały, że Chwicza Kwaracchelia może odejść z Napoli nawet tej zimy. W zeszłym tygodniu Fabrizio Romano przekazał, że kupieniem go zainteresowane jest Paris Saint-Germain i zawodnik prawdopodobnie odejdzie do Francji jeszcze tej zimy. Wiele wskazuje na to, że negocjacje zostały zintensyfikowane.

Chwicza Kwaracchelia nowym zawodnikiem PSG? Szykuje się ogromna podwyżka

- Kwaracchelia zapytał o opuszczenie klubu. Rozmawiałem z nim i ma zamiar odejść z efektem natychmiastowym - powiedział Antonio Conte na konferencji prasowej, czym potwierdził, że gwiazda jego zespołu nie ma zamiaru dłużej grać dla Napoli. Wszystko wskazuje, że Gruzin jeszcze tej zimy wyląduje w Paryżu.

Zdaniem Matteo Moretto i Fabrizio Romano piłkarz jest już po rozmowach z PSG i dogadał się w sprawie kontraktu. Jego nowa umowa ma obowiązywać przez kolejne pięć lat i zapewnić mu czterokrotną lub pięciokrotną podwyżkę. Teraz zawodnik ma zarabiać około 40 tysięcy euro tygodniowo, a we Francji ta kwota może urosnąć nawet do 200 tysięcy euro.

Romano twierdzi, że PSG negocjuje obecnie z Napoli kwotę odstępnego za piłkarza, którego kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku. Portal transfermarkt.de wycenia gracza na 85 milionów euro i możliwe, że właśnie takiej kwoty będą oczekiwali Włosi. PSG poszukuje nowej gwiazdy do swojego projektu, więc zapewne będzie w stanie wydać tyle za 23-latka.

Według źródeł władze PSG i Napoli spotkają się w przyszłym tygodniu, by dopiąć wszelkie szczegóły transakcji. Jeszcze w styczniu powinniśmy więc zobaczyć Gruzina w nowej koszulce na lewym skrzydle Paryżan.

W obecnym sezonie Kwaracchelia nie jest w wybitnej formie, ale w 19 meczach zdobył pięć bramek i zaliczył trzy asysty. Mistrz Włoch z sezonu 2022/23 dołączył do Napoli właśnie przed historyczną kampanią i kosztował klub zaledwie 13 milionów euro. Od tamtej pory wyrósł na gwiazdę światowego formatu i lidera reprezentacji Gruzji.