Co dalej z Paulem Pogbą? Najnowsze informacje

Na początku bieżącego roku Paul Pogba został przyłapany na dopingu, gdy w jego organizmie wykryto zbyt wysoki poziom testosteronu. Francuz miał dwie możliwości - pójście na ugodę ze Światową Agencją Dopingową lub proces przed Trybunałem Antydopingowym ds. Sportu. Ta druga opcja oznaczałaby surowszą karę. Pomocnik nie poszedł na ugodę, a w czwartek usłyszał wyrok. Zgodnie z przewidywaniami został zawieszony na cztery lata.

Paul Pogba wróci wcześniej do gry, ale już nie w Juventusie

Mistrz świata z 2018 roku postanowił jednak walczyć o swoje. Odwołał się od decyzji o zawieszeniu w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu (CAS). I wygrał. CAS postanowił znacząco skrócić karę pomocnika. O ile? Z czterech lat do zaledwie 18 miesięcy i tym samym Paul Pogba będzie mógł wrócić do gry w marcu 2025 roku.

Ale czy Paul Pogba wróci do gry w Juventusie, z którym wiąże go umowa do końca czerwca 2026 roku? Wiele wskazuje na to, że niekoniecznie. Klub z Turynu ma w kontrakcie z zawodnikiem zapis, który pozwala mu ją rozwiązać z powodu dyskwalifikacji Pogby za doping.

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Pogba o swojej piłkarskiej przyszłości zaczyna myśleć, nie uwzględniając w niej gry dla Juventusu. Prawnicy Francuza oraz klubu są w ciągłym kontakcie w tej sprawie. Włoski dziennik podkreślił, że albo nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron na początku 2025 roku, albo dojdzie do rozwiązania jej przez Juventus.

A dokąd mógłby trafić Paul Pogba? Powołując się na francuskie źródła "La Gazzetta dello Sport" przekazała, że najpewniej będzie to któryś z klubów z amerykańskiej Major League Soccer. Pomocnik często przebywa w Stanach Zjednoczonych i tam najpewniej będzie kontynuować karierę po rozwiązaniu umowy z Juventusem.

Chociaż sam zawodnik trenuje indywidualnie, żeby utrzymać formę fizyczną, to trudno sobie wyobrazić, żeby szybko był w stanie rozegrać cały mecz. Od ostatniego takiego spotkania minęło już ponad 2,5 roku. Było to 12 marca 2022 roku, gdy grał jeszcze w barwach Manchesteru United przeciwko Tottenhamowi (3:2).