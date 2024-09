Pokazali mu nagranie po meczu z Realem. "Nie, nie, nie. Nigdy"

Real Madryt przystępuje do nowej Ligi Mistrzów jako obrońca trofeum. Już pierwsze spotkanie było wyzwaniem dla "Królewskich", bowiem VfB Stuttgart niemalże do końca miał szansę na korzystny rezultat. Momentami Niemcy wyglądali nawet lepiej od "Los Blancos", ale nie wywieźli choćby punktu z Estadio Santiago Bernabeu.

Kontrowersja w meczu Realu. Gracz rywali zabrał głos

Hiszpańscy dziennikarze z programu "El Chiringuito" przeanalizowali sytuację z 92. minuty spotkania. Dla nich była ona kontrowersyjna. Przy dośrodkowaniu w pole karne Realu Antonio Ruediger trącił łokciem będącego już w wysoko w powietrzu El Bilala Touré.

Turecki sędzia Halil Umut Meler uznał, że nie było tam faulu i nakazał wznowienie gry od bramki. Ale reporterzy "El Chiringuito" byli gotowi, by się z nim spierać.

Krótko po zakończeniu meczu dziennikarze złapali Deniza Undava, lidera drużyny ze Stuttgartu. Strzelił jedynego gola dla Niemców w tym spotkaniu. Poprosili go o ocenę sytuacji. Napastnik bez wahania od razu powiedział, co myśli o zdarzeniu między Ruedigerem a Toure.

- Nie, nie, to nie jest karny. W tych sytuacjach dzieją się takie rzeczy. To lekkie popchnięcie, ale dla mnie to nie jest karny. Tyle... - powiedział. Po chwili zapytał dziennikarzy, czy mają wideo, by mu pokazać starcie. Chciał się w ten sposób upewnić, że ma rację.

Jeden z reporterów pokazał mu powtórkę na ekranie telefonu. Nagranie tylko utwierdziło go w przekonaniu, że tam faulu nie było.

- Nie, nie, nie. To nigdy nie jest karny. W polu karnym zawsze jest kontakt. To za mało, by dać takiego karnego. Świetna decyzja sędziego - podsumował Undav.

W drugiej kolejce fazy zasadniczej Ligi Mistrzów Real Madryt zagra na wyjeździe z Lille, a Stuttgart u siebie ze Spartą Praga.