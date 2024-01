Osiem lat i koniec! Reprezentant Polski opuszcza Włochy

Był 2016 rok, kiedy Bartłomiej Drągowski przeniósł się z Jagiellonii Białystok do Fiorentiny. Od tamtej pory bramkarz przez osiem lat występował w Italii. Teraz ma się to zmienić. Według doniesień portalu Weszło.com, reprezentant Polski odejdzie ze Spezii i zamieni ligę włoską na ligę grecką. Transfer ma być już na ostatniej prostej i niebawem 26-latek dołączy do giganta.

