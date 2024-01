Fręch oszołomiona po meczu z Garcią. Największe zwycięstwo w karierze

Pełny zwrotów akcji był mecz drugiej rundy Australian Open pomiędzy Magdaleną Fręch (69. WTA) a Caroline Garcią (19.). Francuzka błyskawicznie przełamała Polkę i prezentowała się zdecydowanie lepiej. Ale 26-letnia Łodzianka nie pękała. Każdy jej gem serwisowy był trudny, grany na przewagi, ale Polka wciąż utrzymywała kontakt. To pozwoliło jej wykorzystać niepewność rywalki w kluczowych momentach.

Fręch przemówiła o największym zwycięstwie w karierze. Jeszcze to do mnie nie dociera

Pierwsze problemy Garcii pojawiły się przy stanie 4:2. Zaczęła popełniać błędy, co doprowadzała ją do frustracji. Te emocje narastały w kolejnych minutach, gdyż Polka odrobiła stratę przełamania i poszła za ciosem. Udało jej się wykorzystać trzecią piłkę setową przy podaniu rywalki i wygrała całego seta 6:4. Oznaczało to zwycięskie cztery gemy z rzędu.

- Wiedziałam, czego się spodziewać, ale na początku myślałam, że to będzie zdecydowanie szybsze tempo uderzeń, że będzie mnie odrzucało od linii końcowej. Byłam za bardzo wystraszona, przez co się odsunęłam od linii końcowej, ale potem zaczęłam rozrzucać rywalkę po korcie - powiedziała w rozmowie z Eurosportem Magdalena Fręch.

Drugi set toczył się gem za gem. Pierwsza przełamała Garcia, ale Polka szybko odpowiedziała. Podobnie było w decydującej fazie partii, gdy Francuzka na kilka minut weszła na wyższe obroty. Prowadziła z breakiem 6:5 i 30:0, ale nie wykorzystała tej przewagi. 26-letnia Łodzianka wygrała cztery punkty z rzędu, doprowadzając do tiebreaka. W nim była lepsza do dwóch.

- Jeszcze to do mnie nie dociera, bo starałam się czerpać przyjemność z gry. Od początku roku gram z takim założeniem, aby cieszyć się czasem na korcie. To zaczyna przynosić efekty, co jest budujące. Cieszę się z tego, jak potoczył się ten mecz - przyznawała Polka, która dodała, że nie myślała za dużo na korcie. - W sumie bardziej się cieszę, że to był automatyzm, bo wtedy lepiej działam, niż mam więcej czasu, bo lubię zmienić decyzję, co zwykle kończy się źle. Grałam bardziej instynktownie i to przyniosło efekt - podsumowała na antenie Eurosportu.

Magdalena Fręch po raz pierwszy w karierze pokonała rywalkę z TOP20 i jest w trzeciej rundzie Australian Open. Apetyty wzrosną, gdyż w niej Polka zmierzy się z Anastazją Zacharową (190. WTA) z kwalifikacji.