Sabalenka dostała brutalną lekcję od 16-latki. No i się zaczęło. To był pogrom [WIDEO]

Aryna Sabalenka (2. WTA) na koniec zeszłego sezonu straciła prowadzenie w rankingu na rzecz Igi Świątek. Obecnie jej strata do Polki to blisko tysiąc punktów. Białorusinka do rywalizacji w Melbourne przystąpiła jako obrończyni tytułu i od początku jest bardzo dobrze dysponowana.

Aryna Sabalenka w kolejnej rundzie Australian Open. Pogrom!

W drugiej rundzie turnieju 25-latka podejmowała rewelacyjną Czeszkę Brendę Fruhvirtovą. 16-latka najpierw bez problemu przebrnęła przez kwalifikacje, a później w pierwszej rundzie pokonała Anę Bogdan. W środę miała jednak o wiele cięższe zadanie. Mimo to zaczęła mecz z wiceliderką rankingu bardzo dobrze - po kilku minutach był remis 3:3 w gemach. Co więcej - w trzecim gemie pierwszego seta dała Sabalence bardzo brutalną lekcję. Pewna siebie Białorusinka przegrała gema serwisowego, nie zdobywając nawet punktu. Na tym jednak wszystko, co dobre się skończyło. W pierwszej partii Czeszka nie ugrała już nawet gema i przegrała ją 3:6.

Drugi set był prawdziwym pokazem siły Aryny Sabalenki. Po kilkunastu minutach Białorusinka prowadziła już 4:0 i pewnie zmierzała po triumf. Ostatecznie po minutach rywalizacji zameldowała się w trzeciej rundzie Australian Open. W niej zmierzy się z Łesią Curenko bądź Rebeką Masarovą.

Aryna Sabalenka tym zwycięstwem potwierdziła bardzo wysoką formę. Białorusinka ekspresowo rozprawiła się z rywalką i może już przygotowywać się do kolejnych starć. A przecież regeneracja na tak dużym turnieju jest również ważnym aspektem.

Z kolei dla 16-letniej Czeszki druga runda Australian Open to i tak najlepsze osiągnięcie w karierze w turniejach wielkoszlemowych. Przed rokiem nie potrafiła w Melbourne przejść nawet pierwszego meczu. Podobnie było na French Open. Z kolei na US Open czy Wimbledonie nie znalazła się nawet w drabince głównej.