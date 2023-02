Sensacja w meczu Romy. Mourinho nie wytrzymał. Wulgarnie zwyzywał sędziego [WIDEO]

Była 46. minuta meczu, kiedy Jose Mourinho obejrzał czerwoną kartkę i został odesłany na trybuny, co było z pewnością jednym z najważniejszych wydarzeń w całym spotkaniu. To już trzecia czerwona kartka w tym sezonie otrzymana przez portugalskiego szkoleniowca. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w spotkaniach z Torino i Atalantą.

AS Roma przegrała, Jose Mourinho wyleciał z boiska. Emocje w Serie A

60-letni Portugalczyk obejrzał czerwoną kartkę za emocjonalną dyskusję z arbitrem i zwrócenie się do niego wulgarnymi słowami. Jak podają angielskie media, Mourinho nazwał jednego z sędziów "c**ą". Przy linii bocznej zrobiło się zamieszanie, po którym szkoleniowiec wyleciał na trybuny, co jeszcze bardziej go rozwścieczyło.

Niewykluczone, że takie zachowanie było spowodowane postawą jego drużyny. AS Roma do przerwy przegrywała 0:1 po trafieniu Franka Tsadjouta z 17. minuty.

Emocje zrobiły się w końcowej fazie meczu. W 71. minucie AS Roma doprowadziła do wyrównania za sprawą Leonardo Spinazzoli. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, Cremonese dość nieoczekiwanie zdobyło bramkę na 2:1 i zapewniło sobie premierowe zwycięstwo w tym sezonie. Autorem drugiej bramki był Daniel Ciofani, który wykorzystał rzut karny.

W wyjściowym składzie AS Romy wyszedł Nicola Zalewski. Polak został zmieniony w 63. minucie przez Ole Solbakkena. W tabeli AS Roma zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 44 punktów. Z kolei Cremonese po dzisiejszym zwycięstwie awansowało na 19. lokatę (12 punktów).