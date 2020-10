Oficjalnie: Mariusz Stępiński zmienia klub! Odchodzi z Hellasu Werona

Mariusz Stępiński we Włoszech gra od 2017 roku. To wtedy trafił na wypożyczenie z francuskiego Nantes do Chievo Werona. Włosi zdecydowali się na wykupienie Polaka, jednak już po roku oddali go na wypożyczenie do Hellsau Werona, który ostatecznie wykupił go za pięć milionów euro.

Niestety, ale kolejna przygoda we Włoszech również nie okazała się długa i owocna. Stępiński miał być czołowym zawodnikiem Hellasu, ale bardzo szybko okazało się, że trener Ivan Jurić nie widzi w nim napastnika pierwszego wyboru. Polak rozegrał w zeszłym sezonie 21 meczów w Serie A, ale tylko 7 z nich rozpoczął w wyjściowym składzie. Rozgrywki zakończył z zaledwie trzema golami na koncie i jedną asystą.

W piątek Stępiński został oficjalnie wypożyczony do Lecce. To zespół z Serie B, który w poprzednim sezonie zleciał z włoskiej ekstraklasy. Polak został do niego wypożyczony na rok z opcją wykupienia po sezonie.

W Serie A zawodnik rozegrał łącznie 78 meczów, w których zdobył 14 bramek i zanotował 3 asysty.

