Oficjalnie: Arturo Vidal odszedł z Barcelony i ma nowy klub. 6 mln euro rocznie

O tym, że Arturo Vidal odejdzie z FC Barcelony i trafi do Interu Mediolan wiadomo było już od jakiegoś czasu. Na przeszkodzie stały jednak szczegóły - ostatecznie wicemistrzowie Hiszpanii zarobią na swoim piłkarzu zaledwie milion euro. Tak niska cena wynika z faktu, że Chilijczyk nie dość, że bardzo mocno chce odejść z klubu, to jeszcze ma 33 lata, a za rok wygasał jego kontrakt. Barcelona szuka oszczędności na każdym polu, by móc pozwolić sobie na transfery do klubu (takie jak sprowadzenie Memphisa Depaya).

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze zadanie Michniewicza. "Jeśli mu się nie uda, będzie miazga" [SEKCJA PIŁKARSKA #64]

Arturo Vidal oficjalnie piłkarzem Interu Mediolan

Największym zwolennikiem transferu Vidala był trener Interu, Antonio Conte. Chilijczyk podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny rok i będzie zarabiał 6 milionów euro rocznie.

Vidal był piłkarzem Barcelony od sierpnia 2018 roku. Łącznie w jej barwach rozegrał 95 spotkań, w których strzelił 11 goli i zaliczył 10 asyst.

Przeczytaj także: