Messi wraca do gry! Jest w składzie. Dwie inne gwiazdy odsunięte od zespołu

Jeszcze dwa tygodnie temu wydawało się, że Leo Messi opuści Barcelonę. Argentyńczyk jednak pozostanie w Katalonii co najmniej na kolejny sezon. W sobotę Barcelona rozegra towarzyski mecz z Gimnastic, a Messi ma wystąpić w pierwszym składzie. Ronaldo Koeman może już także korzystać z Miralema Pjanicia, u którego niedawno wykryto koronawirusa. Ale choć problemy zdrowotne są już za Bośniakiem, to pomocnik na razie tylko trenuje, a na sparing nie dostał powołania. Na treningu pojawił się także Philippe Coutinho, który miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Bayernie.

Bez Suareza i Vidala

Koeman nie powołał na sobotni mecz ani Luisa Suareza, ani Arturo Vidal. Urugwajczyk tuż po przyjściu holenderskiego szkoleniowca dowiedział się, że nie mieści się w planach Barcy. Suarez jest łączony z transferem do Atletico Madryt lub Juventusu. Z kolei Chilijczyk najprawdopodobniej trafi do Interu Mediolan.

Podczas trwającego okienka transferowego Barcelonę opuścili już: Arthur (do Juventusu), Carles Perez (do Romy), Ivan Rakitić (do Sevilli) i Arda Turan (do Galatasaray). A nowymi piłkarzami wicemistrzów Hiszpanii zostali: Pjanić (z Juventusu), Trincao (z Bragi) oraz Matheus Fernandes z Palmeiras.