Dries Mertens blisko nowego klubu. Sensacyjny transfer w Serie A

Dziennikarze "Corriere dello Sport" informują, że Dries Mertens może trafić latem do Interu Mediolan. Choć Belg zapowiadał, że nie zamierza opuszczać Napoli, działacze klubu nie potrafią dojść z zawodnikiem do porozumienia w sprawie przedłużenia obecnego kontraktu, dlatego piłkarz zdecydował się na podjęcie rozmów z zespołem "Nerazzurrich".

Zdaniem włoskiego dziennika, działacze Interu już porozumieli się z Mertensem. Jego zdaniem obydwie strony wymieniły się już odpowiednimi dokumentami, dotyczącymi kontraktu 33-letniego piłkarza Napoli. Aktualny klub Belga może jeszcze próbować go powstrzymać przed zmianą klubu, jednak musi działać szybko, przedstawiając lepszą ofertę od tej, którą zaproponował mu Inter.

Inter to nie jedyny klub zainteresowany pozyskaniem Belga. Chelsea wyraziła chęć ściągnięcia Mertensa do swojego klubu, jednak dotychczas nie przedstawiła jeszcze konkretnej oferty, co chcą wykorzystać mediolańczycy.

