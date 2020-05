AC Milan coraz bliżej nowego trenera. Paolo Maldini będzie niezadowolony

O tym, że Ralf Rangnick negocjuje z Milanem, mówi się już od kilku miesięcy. Potwierdził to Zvonimir Boban, legenda i zwolniony dyrektor klubu, który stwierdził, że "wszystko zostało dogadane w grudniu".

Jak mówi w rozmowie z Milannews.it Christian Falk, "rozmowy zostały zawieszone na czas pandemii, ale wcześniej kontakty z Milanem były bardzo intensywne i teraz wracają do tego stanu". - Rangnick konsultował się już z kilkoma osobami w klubie, by przedyskutować jego pomysły. Moim zdaniem w ciągu kilku najbliższych tygodni może dojść do podpisania kontraktu - mówi Niemiec.

Przyjście Rangnicka ograniczy wpływy Paolo Maldiniego w Milanie

- Jest jasne, że Rangnick chce mieć ogromny wpływ na klub. To wyjaśnia niedawną reakcję Paolo Maldiniego, który wie, że przyjście Niemca ograniczyłoby jego wpływy. Rangnick nie chce tylko prowadzić treningów i wybierać składu, ale podejmować również decyzje ws. transferów oraz scoutingu. Zna się również na kwestiach medycznych - stwierdził Falk, dodając, że Rangnick bierze lekcje języka włoskiego trzy razy w tygodniu.

Obecnie trenerem Milanu jest Stefano Pioli, ale jego posada jest niepewna. W przerwanym sezonie Serie A AC Milan zajmował dopiero 7. miejsce z 36 pkt - do 4. Atalanty traci aż 12 punktów (i ma jeden mecz rozegrany więcej). Milan mogą wyprzedzić również Hellas Werona i Parma, które tracą po punkcie i rozegrały o jeden mecz mniej.