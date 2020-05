Jest data powrotu Serie A! Włosi chcą wznowić rozgrywki

Piłkarze we Włoszech wciąż nie mogą trenować w grupach, ale w środę dowiedzieli się, że do takich zajęć będą mogli wrócić 18 maja. Podana została również wstępna data powrotu Serie A. Liga ma zostać wznowiona 13 czerwca, ale na jej start zgodę musi wyrazić jeszcze włoski rząd. Jeżeli to zrobi, liga wróci w systemie dwóch kolejek w tygodniu, tak, żeby zakończyć rozgrywki najpóźniej 2 sierpnia - informuje "Corriere dello Sport".

Serie A może zostać nagle zatrzymana

Powrót do gry może storpedować jednak protokół medyczny. We Włoszech przewiduje on, że w przypadku potwierdzonego zakażenia u jednego z piłkarzy, dwutygodniowej kwarantannie musi poddać się cała drużyna. Inaczej będzie w Bundeslidze, która wraca do gry już w najbliższy weekend. Tam odizolowany zostanie tylko zawodnik, u którego wykryto koronawirusa, nie cała drużyna.

Rozgrywki Serie A zostały zatrzymane po 26 meczach. Liderem jest Juventus, który ma jeden punkt przewagi nad Lazio. Trzecie miejsce zajmuje Inter, czwarta jest Atalanta Bergamo.

