W sobotni wieczór odbędzie się El Clasico na Estadio de La Cartuja w Sewilli, którego stawką jest finał Pucharu Króla. FC Barcelona podejdzie do tego starcia bez Roberta Lewandowskiego i Alejandro Balde, natomiast po stronie Realu Madryt zabraknie Eduardo Camavingi czy Edera Militao. Jednym z głównych tematów wokół tego spotkania był fakt, czy Kylian Mbappe zdoła wrócić do dyspozycji po kontuzji, którą odniósł w trakcie rewanżowego spotkania z Arsenalem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Wszystko jasne ws. Mbappe. Hiszpański dziennikarz ogłosił

Hiszpański dziennikarz Miguel Angel Toribio ogłosił podczas audycji w stacji "Radio MARCA", że Mbappe zacznie mecz z Barceloną na ławce rezerwowych. Powodem takiej decyzji Carlo Ancelottiego jest fakt, że Francuz nie odzyskał 100 proc. sprawności od momentu spotkania z Arsenalem i odczuwa dyskomfort przy kostce. To może zatem potwierdzić ostatnie informacje z hiszpańskich mediów.

Wtedy radio Cadena COPE informowało, że występ Mbappe przeciwko Barcelonie stoi pod znakiem zapytania, a decyzja ws. ewentualnego pojawienia się Francuza w wyjściowym składzie zapadnie w ostatniej chwili. Tym samym Real Madryt wyjdzie na El Clasico w formacji 4-3-1-2, a w dwójce napastników zagra duet Vinicius Junior - Rodrygo. Czas pokaże, czy Mbappe będzie mógł pomóc Realowi jako zmiennik.

Mbappe bez Złotej Piłki? "Indywidualnie jest porażka"

Ostatnio pod adresem Mbappe padły mocne słowa ze strony Jerome'a Rothena, byłego reprezentanta Francji, który był bardzo krytyczny wobec Kyliana. - Przybył do swojego wymarzonego klubu z ambicją wygrania każdego trofeum, w tym Ligi Mistrzów, a także bycia jednym z najlepszych graczy na świecie i zdobycia Złotej Piłki. Drużynowo i indywidualnie jest porażką. W tym roku nie zdobędzie Złotej Piłki. To zdecydowana porażka - komentował Rothen.

- Jako dziecko oglądałem wszystkie mecze Realu Madryt i marzyłem, żeby kiedyś tu być. Na początku to było marzenie, potem cel, a teraz to rzeczywistość. To najlepszy klub na świecie. Wiedziałem, że pewnego dnia wrócę, ale nie tak szybko. Wcześniej były na to szanse, ale to nie był odpowiedni moment - mówił Mbappe w wywiadzie dla telewizji "La Sexta".

Spotkanie między Barceloną a Realem Madryt w finale Pucharu Króla odbędzie się w sobotę o godz. 22:00.