Media: Saudyjczycy chcą gwiazdę Ekstraklasy. To byłby hit

Koulouris reprezentuje Pogoń od 2023 roku. Już w pierwszym sezonie drużyna mogła na nim polegać, gdyż strzelił w Ekstraklasie 12 bramek, jednak pełnię potencjału pokazał dopiero w trakcie obecnie trwających rozgrywek. W 28 spotkaniach, które rozegrał do tej pory, trafił do siatki 25 razy.

Tak pokaźna zdobycz bramkowa sprawia, że Grek zajmuje pozycję lidera w klasyfikacji strzelców. Drugi w zestawieniu Mikael Ishak traci do niego aż 7 bramek. Chociaż Lech spotkanie w ramach 30. kolejki ligowej ma przed sobą, a Pogoń rozegrała je w piątek, to z całą pewnością można założyć, że po nim Szwed nie dogoni napastnika klubu ze Szczecina.

Pogoń straci swoją główną strzelbę? Pojawiła się oferta z bogatej ligi

Co w pełni zrozumiałe, napastnikiem Dumy Pomorza już wcześniej interesowało się kilka klubów zza granicy. Należały do nich turecki Besiktas, grecki AEK Ateny, a także grające w MLS Toronto.

Jak przekazał Piotr Koźmiński z portalu "Goal.pl", ostatnio zainteresowanie napastnikiem wyraził jeszcze jeden klub. Chodzi o któryś z zespołów z Arabii Saudyjskiej. Saudyjczycy podobno przyglądali się Koulourisowi jeszcze przed startem 30. kolejki Ekstraklasy. Ale po piątkowym popisie Greka, kiedy to w wyjazdowym spotkaniu z Puszczą Niepołomice strzelił aż 4 bramki, ich chęć do tego transferu mogła tylko wzrosnąć.

Nowe władze Pogoni mają więc twardy orzech do zgryzienia. Koulouris w tym roku jest bez wątpienia najlepszym piłkarzem tego zespołu, a klub zasiądzie z nim do rozmów dotyczących przedłużenia kontraktu po finale Pucharu Polski, który 2 maja rozegra przeciwko Legii Warszawa. Portowcy z pewnością chcieliby zatrzymać najskuteczniejszego napastnika Ekstraklasy u siebie.

Z drugiej jednak strony, obecny kontrakt Greka wygasa w czerwcu 2026 roku, a ponadto ma on 29 lat na karku. Oferta z Arabii Saudyjskiej może okazać się najlepszym momentem dla Pogoni na to, by zarobiła na swoim piłkarzu, zaś dla samego zainteresowanego na podpisanie kontraktu życia.