Hiszpanie od rana piszą o Lewandowskim! "Zgodził się"

30 - to liczba goli, które w sezonie 24/25 strzelił już Robert Lewandowski dla Barcelony, licząc wszystkie rozgrywki. Lewandowski okazał się decydujący w meczu z Deportivo Alaves (1:0) i strzelił gola w 61. minucie, kontrując piłkę po zagraniu od Lamine'a Yamala. W ten sposób Lewandowski ma już 18 goli w lidze hiszpańskiej i powiększa przewagę nad Kylianem Mbappe z Realu Madryt, który ma o trzy trafienia mniej.

"Za każdym razem, gdy strzela gola, Barcelona wygrywa" - pisał dziennik "Marca". - Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się strzelić 30 goli. Cieszę się również, że byłem w stanie pomóc drużynie zdobyć trzy punkty. Nie jest łatwo grać przeciwko zespołom z takim nastawieniem - przekazał Lewandowski po meczu z Alaves.

"Lewandowski zamierza pozostać w Barcelonie co najmniej jeszcze przez rok. Pokazał, że jest w bardzo dobrej formie fizycznej i że jest gotowy grać przez kolejny rok lub dwa na pełnych obrotach" - stwierdził kataloński "Sport". Jak wygląda sytuacja kontraktowa Lewandowskiego?

Lewandowski coraz bliżej nowej umowy. "Ten wynik jest w zasięgu"

Dziennik "La Voz de Galicia" pisze o przyszłości Lewandowskiego. Zgodnie z treścią artykułu, pod koniec sezonu powinno nastąpić automatyczne przedłużenie kontraktu z Robertem. Polak musi zagrać co najmniej 45 minut w 55 proc. meczów w sezonie, a wtedy jego umowa będzie ważna do czerwca 2027 r. "Lewandowski zgodził się na automatyczne przedłużenie kontraktu, jeśli zagra co najmniej 45 minut w 55% meczów Katalończyków w tym sezonie. Ten wynik jest już w zasięgu Lewandowskiego, który rozegrał 32 z 34 meczów dla Flicka, w całym sezonie Barcelona może zagrać maksymalnie 59 meczów" - czytamy.

Jeżeli Lewandowski zagra przynajmniej 45 minut w najbliższych meczach z Valencią i Sevillą, to będzie już pewny związania się nową umową z Barceloną. Valencia to kolejny rywal zespołu Flicka w Pucharze Króla, natomiast Sevilla to przeciwnik Barcelony w lidze.

Ależ słowa o Lewandowskim. "Wpasował się jak ulał"

"La Voz de Galicia" pisze też o "wiecznej młodości Lewandowskiego". Aktualnie brakuje mu trzech goli do tego, by wyrównać swój najlepszy bramkowy wynik w jednym sezonie w barwach Barcelony. "Lewandowski wciąż ma się dobrze. Nadal jest zdeterminowany, by udowodnić, że wiek to tylko liczba, a cel, który płynie w jego żyłach, przeważa nad wszelkimi fizycznymi słabościami. Gol Lewandowskiego przeciwko Alaves był wystarczający i potwierdził znacznie napastnika, który w tym sezonie staje się coraz bardziej decydujący" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

"Lewandowski wpasował się jak ulał w system Flicka. Kiedy Lewandowski strzela gola, to Barcelona wygrywa, a w 2025 roku Polak odżył. Ten dobry moment kontrastuje z suszą w listopadzie i grudniu" - dodaje "La Voz de Galicia".

Mecz Valencia - Barcelona w Pucharze Króla odbędzie się w czwartek o godz. 21:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.