Zalewski na ustach całej Italii po tym, co zrobił. Oszaleli na jego punkcie

Nicola Zalewski zaliczył znakomity debiut w barwach Interu Mediolan. Polak trafił na wypożyczenie do Interu z Romy, a po sezonie może zostać wykupiony za 6,5 mln euro. Zalewski pojawił się z ławki rezerwowych w derbach Mediolanu i zanotował asystę przy golu Stefana de Vrija na 1:1. - Ostatnie kilka godzin było dla mnie zdecydowanie rollercoasterem. Cieszę się z debiutu, nawet jeśli nie odnieśliśmy zwycięstwa. Wiedziałem, że trener mnie chce, już mnie chwalił - mówił Zalewski po zakończeniu meczu.

Zalewski był też bardzo chwalony przez Simone Inzaghiego. - To jakościowy piłkarz, którego nam brakowało. Cieszę się, że go mam w zespole. Wyraźnie nam pomoże w tym sezonie. Od razu był dla mnie dostępny. Moim zdaniem potrzebowaliśmy zawodnika o takiej charakterystyce jak Zalewski. Może grać na lewej i prawej stronie, jest obunożny, a przede wszystkim to skromny facet. Śledziłem jego poczynania i lubię jego profil. Będzie dla nas dużym wsparciem - stwierdził trener Interu Mediolan.

Zalewski zajął miejsce Kanadyjczyka Tajona Buchanana, który został wypożyczony do Villarrealu do końca sezonu 24/25.

Ależ słowa z Włoch o Zalewskim. "Doskonały zakup dla Interu"

Zalewski otrzymał sporo pochwał ze strony włoskich mediów po derbach Mediolanu. - Inter znalazł ważnego piłkarza w Zalewskim. Tak ważnego, że Simone Inzaghi walczył o niego od jakiegoś czasu, a w derbach był decydujący. To doskonały zakup dla Interu, który wyszedł z derbów odświeżony - stwierdził włoski dziennikarz Paolo Di Paola.

Portal calciomercato.com dodaje, że Inzaghi ufa Zalewskiemu od samego początku. Takiego zaufania nie dostał ani Tajon Buchanan, ani Tomas Palacios. Obecnie ci zawodnicy grają dla odpowiednio Villarrealu oraz Monzy.

"Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale Zalewski znalazł już kogoś, kto go kocha w Mediolanie. Uzasadniony był więc wyścig z czasem, jaki Inter uprawiał, by go podpisać w kilka godzin. To, co mogło wyglądać na nadgorliwość, okazało się decydującym posunięciem. Zalewski odnowił umowę z Romą i ruszył do Inzaghiego, który zabiegał o niego od tygodni, sprawiając, że czuł się ważny. Od słów do czynów, bo trener wrzucił go na boisko przy pierwszej nadarzającej się okazji. Tak właśnie widać, kiedy Inzaghi naprawdę ufa zawodnikowi" - czytamy w artykule.

"W ciągu ostatnich kilku dni, serce Nicoli Zalewskiego było spuchnięte, jak u wszystkich, którzy opuszczają dom w poszukiwaniu szczęścia. Nie mógł sobie jednak wyobrazić ogromu emocji, które wkrótce nastąpią. Stał się nieoczekiwanym bohaterem. Ten zaimprowizowany strzał w klatkę piersiową zadecydował w szalonej końcówce derbów. To techniczne zagranie, o którym niewielu by pomyślało, a przede wszystkim by go wykonało" - dodała "La Gazzetta dello Sport".

W kolejnym ligowym meczu, który odbędzie się w poniedziałek o godz. 20:45, Inter zagra u siebie z Fiorentiną.