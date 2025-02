Cristiano Ronaldo ujawnił prawdę. Tak traktował go Leo Messi

Jedni powiedzą, że Cristiano Ronaldo to najlepszy zawodnik w historii Ligi Mistrzów oraz jej najlepszy strzelec. Inni stwierdzą, że Barcelona z Messim zdecydowanie częściej dominowała w La Liga w czasie, gdy Ronaldo był w Realu (6 mistrzostw vs 2). Jedni zauważą, że Ronaldo strzelał masę goli i wygrywał niemalże każdą ligę, w której się pojawiał. Inni odrzekną, iż Messi miał bardziej udaną karierę reprezentacyjną, bo wygrał zarówno kontynentalny czempionat (Copa America), jak i mistrzostwo świata (czego brakuje Ronaldo).

Messi i Ronaldo zdefiniowali futbol w XXI wieku

Wojna na argumenty w dyskusji pt. "kto z dwójki Ronaldo i Messi jest lepszy?" mogłaby trwać i trwać, a na koniec jednoznacznego stanowiska zadowalającego wszystkich nie udałoby się znaleźć. Tak że na to pytanie niech każdy odpowie sobie sam. Niemniej nikt nie powinien mieć wątpliwości, że wspaniałe jest samo to, iż mogliśmy być świadkami takiej rywalizacji. Wszak nie oszukujmy się, za niemal każdą wielką drużyną, czy wielkim sportowcem, stoi też wielki rywal, który swoją obecnością pomagał przeciwnikowi, a także sobie, wznieść się na jeszcze wyższy poziom.

Dokładnie tak do rywalizacji z Messim podchodzi Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w przeszłości nieraz to podkreślał, a teraz zrobił to ponownie w wywiadzie z Edu Aguirre z El Chiringuito. Ronaldo stwierdził, że przez te wszystkie lata żyli ze sobą w dobrych relacjach i wątpi, by aż taka rywalizacja kiedykolwiek się powtórzyła.

Ronaldo nie byłby tak dobry bez Messiego i na odwrót. Portugalczyk nie ma wątpliwości

- Dzieliliśmy boiska najlepszych drużyn świata przez 15 lat. Zawsze dobrze mnie traktował i dobrze się dogadywaliśmy. Pamiętam nawet, jak kiedyś podczas jednej z ceremonii tłumaczyłem go na język angielski. To była zdrowa rywalizacja. Ja zawsze chciałem grać i strzelać gole, on również. To coś naprawdę pięknego. Nie wydaje mi się, abyśmy mieli jeszcze kiedykolwiek w piłce nożnej zobaczyć takie liczby jak nasze - powiedział Ronaldo.

Portugalczyk pokusił się nawet o porównanie ich rywalizacji do innej, tyle że ze świata Formuły 1. - Nasza zdrowa rywalizacja napędzała nas wzajemnie, motywowała jednego i drugiego. Porównałbym to np. do rywalizacji Senny z Prostem - ocenił Portugalczyk. Przypomnijmy, że Alain Prost oraz Ayrton Senna w latach 80' i na początku lat 90' XX wieku nadawali ton całej Formule 1. W latach 1988-89 byli nawet kolegami z McLarena. Ostatecznie Francuz zdobył cztery tytuły (1985, 1986, 1989 i 1993), a Brazylijczyk trzy (1988, 1990, 1991).