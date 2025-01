Nagle gruchnęły wieści tuż przed meczem Barcelony! "Rozpoczęli negocjacje"

O godz. 21:00 rozpoczęła się ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. FC Barcelona na swoim stadionie mierzy się z Atalantą Bergamo, a w podstawowym składzie gospodarzy znaleźli się Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Jak się okazuje, Polacy niedługo mogą mieć nowego kolegę w zespole.

Barcelona gra, a tu nagle gruchnęły wieści

Niedługo przed pierwszym gwizdkiem sędziego na stadionie Monjuic, katalońska gazeta "Sport" poinformowała o najnowszych doniesieniach o potencjalnych przenosinach do stolicy Katalonii Marcusa Rashforda.

"FC Barcelona i Manchester United rozpoczęli negocjacje ws. wypożyczenia Marcusa Rashforda. Barca jest gotów zapłacić 50 proc. wynagrodzenia zawodnika. Czerwone Diabły mają wątpliwości czy Blaugrana będzie w stanie zarejestrować zawodnika przed północą w najbliższy poniedziałek" - czytamy. W najbliższy poniedziałek zamyka się zimowe okno transferowe w topowych ligach europejskich.

Marcus Rashford znajduje się na wylocie z Manchesteru United. Nowy szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów" Ruben Amorim w ostatnich tygodniach regularnie pozostawiał 27-letniego Anglika poza kadrą meczową. - Powód jest zawsze ten sam. Wszystko zależy od tego, jak zawodnik podchodzi do swojego zawodu tak na treningach, jak i poza nimi. Jeśli brakuje odpowiedniego nastawienia, to nie będzie dostawał szans niezależnie od statusu czy talentu. Nie chodzi tu tylko o Rashforda, ale także każdego innego piłkarza, z którym współpracuję. Jeśli ktoś pokaże mi, iż się zmienił, wtedy dam mu szansę. Wolę jednak postawić na ławce na 63-letniego trenera bramkarzy Vitala, niż człowieka nieprzykładającego się do zawodu - stwierdził Portugalczyk. Obecny sezon w wykonaniu 27-latka to 24 mecze, siedem goli i trzy asysty.